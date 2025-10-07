Conductores de 'La Roma' y 'Huáscar' no aceptan levantamiento de paro: No brindan su servicio

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pese a que se anunciara el levantamiento del paro de transportistas, los conductores de 'La Roma' y 'Huáscar' decidieron no brindar sus servicios, ya que no aceptan los acuerdos.

No aceptan levantamiento de paro

Tras la reunión de algunos gremios de transporte público con el premier, Eduardo Arana, en la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde acordaron instalar una mesa técnica que iniciará el próximo martes 14 de octubre, se decidió levantar la medida de protesta.

Pese a esto, algunos grupos de transportistas, como en San Juan de Lurigancho y ahora los conductores de la empresa 'La Roma', que cubre la ruta desde Ventanilla hasta San Juan de Lurigancho, y la compañía 'Huáscar' no han aceptado la decisión.

Un equipo de Exitosa llegó hasta uno de sus paraderos en el distrito, en donde han dejado sus vehículos y mantienen una reunión pues han optado por no salir a brindar sus servicios, debido a que no consideran correcto tener que esperar 7 días para tener una solución ante sus problemas.

Transportistas realizan olla común

Los conductores de las empresas en cuestión no salen a trabajar desde hace 8 días aproximadamente, en prevención ante los constantes ataques que sufren y, especialmente, en protesta a la desatención del Estado. Por ello, se han reunido para, con ayuda de los vecinos, formar una olla común y poder desayunar unidos.

Pese a que las unidades están detenidos en una zona en la que no interrumpen el tránsito y no generan problemas o algún tipo de disturbios, un grupo de la Policía Nacional del Perú llegó hasta su punto de reunión.

"Ahorita la policía se está haciendo presente acá, como para apagar la problemática que estamos pasando ahorita. Pero en realidad, cuando nosotros salimos a trabajar no es así, porque nosotros acá en el transporte Huáscar tenemos más de 100 unidades", señaló uno de los trabajadores.

Los trabajadores de 'Huáscar, aseguran que ellos también participaron del bloqueo de vía en San Juan de Lurigancho, pero al igual que otras unidades, decidieron liberar las vías debido a que la PNP les advirtió que podrían multarlos.

"Nosotros no nos sentimos representados por las autoridades que nos representan en el Ministerio de Transportes, porque los gremios no sacan cara por nosotros. Ahora el paro que estamos convocado, hemos convocado nosotros los conductores y ahora la empresa nos da la espalda", explicó un empleado.

Es por esta razón que, los transportistas de las empresas 'Huáscar' y 'La Roma' han decidido paralizar sus servicios este martes 7 de octubre.