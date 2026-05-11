Alerta por brote de hantavirus: "El 50 % de los que se contagian con variante andina, se mueren"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El experto en salud pública Marco Almerí encendió las alarmas sobre el peligro del hantavirus, especialmente de la variante andina, la cual registra una mortalidad del 50%. El especialista explicó que la enfermedad puede evolucionar rápidamente y causar complicaciones severas, por lo que pidió reforzar las medidas de vigilancia sanitaria y prevención en el país.

Durante una entrevista con Exitosa, el experto explicó que esta cepa puede desencadenar graves complicaciones respiratorias y cardíacas en muy poco tiempo, elevando considerablemente el riesgo de muerte entre los pacientes infectados.

Almerí señaló que, tras el periodo de incubación, los síntomas iniciales pueden parecer similares a los de otras infecciones virales comunes.

"En las primeras horas hay fiebre, dolor muscular y dolor de cabeza, pero luego en el caso de la variante andina aparece lo que se llama shock cardiogénico y la insuficiencia respiratoria, o un síndrome cardiopulmonar, y eso es lo que lo hace grave", manifestó el especialista.

La variante andina preocupa por su alta letalidad

El experto indicó que la principal preocupación radica en el nivel de mortalidad asociado a esta variante del hantavirus. Según explicó, la enfermedad puede resultar letal en la mitad de los casos confirmados, una cifra que supera ampliamente a otras infecciones conocidas.

"Por eso es que el 50% de las personas que se contagian con esta variante, se mueren", expresó Almerí. Asimismo, comparó esta enfermedad con la pandemia del COVID-19 para dimensionar su gravedad. "La mortalidad del COVID no llega al 1%. Y compárenla con la mortalidad del Hanta, que llega al 50%", sostuvo.

Al resumir la magnitud del problema al señaló: "De cada 10 infectados, 5 van a morir".

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En comunicación con Exitosa, Marco Almerí, experto en salud pública, alertó sobre el peligro del hantavirus y advirtió que la variante andina tiene una alta tasa de mortalidad. "De cada 10 infectados, 5 van a morir", advirtió.



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Perú refuerza vigilancia sanitaria ante alerta mundial

Marco Almerí también explicó que el Perú viene siguiendo las disposiciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la alerta internacional por hantavirus. El especialista detalló que los pasajeros con síntomas sospechosos serán sometidos a controles especiales al ingresar al país.

"Todo paciente que esté en vuelo hacia Perú y tenga fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular va a ser reportado por el piloto de la nave", precisó.

Además, indicó que estas personas serán evaluadas para determinar si tuvieron contacto con saliva, secreciones u orina de roedores, principal vía de transmisión del virus.

Las declaraciones de Marco Almerí reflejan la preocupación de las autoridades sanitarias frente a una enfermedad altamente peligrosa y poco conocida por gran parte de la población.

Ante este escenario, especialistas recomiendan extremar las medidas de higiene, evitar el contacto con roedores y acudir inmediatamente a un centro médico ante síntomas sospechosos, con el fin de reducir el riesgo de complicaciones mortales.