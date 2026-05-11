Delia Espinoza cuestiona narrativa de fraude en elecciones: "En el derecho todo se tiene que probar"

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pasado casi un mes desde que se llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones generales 2026 y aún no se han conocido los resultados oficiales. En medio de ello, un sector del ámbito político nacional acusó sobre la existencia de un fraude en estos comicios que habría perjudicado a Renovación Popular y su candidato Rafael López Aliaga.

Delia Espinoza descarta fraude en elecciones

Respecto a este tema, Delia Espinoza, decana del Colegio de Abogados de Lima, quien visitó los estudios de Exitosa este 11 de mayo, aseguró que no hay evidencia alguna de la existencia de una alteración al proceso electoral tal como se ha venido señalando en las últimas semanas.

La ex fiscal de la Nación dejó en claro que, como máxima representante del CAL, se debe respetar el Estado de derecho, más aún teniendo en cuenta que todas estas acusaciones se quedan en meras especulaciones si no logran ser probadas.

"El Colegio de Abogados de Lima tiene que ser el ejemplo en el respeto de lo que es el Estado de derecho y esto implica el respeto a las normas y procesos electorales. Hay un proceso que está en curso y lo demás son especulaciones porque en el derecho todo se tiene que demostrar y probar", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, cuestionó la narrativa de fraude en las elecciones generales, indicando que si no existen pruebas solo se trata de una especulación.



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Seguidamente, Delia Espinoza se refirió a los diversos personajes políticos que han aparecido en estos días hablando y reafirmando la versión de la existencia de un posible fraude por las irregularidades ocurridas el pasado 12 de abril. Según indicó, ninguno de estos opinólogos ha revelado pruebas, documentos u otros elementos que justifiquen sus declaraciones.

"Las personas que están saliendo como expertos y abogados que sabemos para donde están apostando y algunos actores políticos, simplemente están hablando, pero no demuestran nada. No demuestran objetivamente con elementos, documentos o pruebas", añadió.

Se está confundiendo a la gente

Por último, Espinoza Valenzuela señaló que se ha intentado mentirle a la gente utilizando varios conceptos electorales de manera errónea. La abogada indicó que no es lo mismo acusar sobre un fraude en las elecciones que pedir la nulidad de las mismas.

"Se está confundiendo adrede lo que es fraude electoral, nulidades y lo que es llevar a cabo nuevamente las elecciones", finalizó.

De esta manera, Delia Espinoza rechazó la narrativa de fraude en las elecciones generales señalando que solo son especulaciones ya que hasta el momento no se han mostrado prueba alguna sobre ello.