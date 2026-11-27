27/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las intensas lluvias registradas en Piura provocaron inundaciones en distintos sectores de la ciudad, donde cientos de familias quedaron expuestas al avance del agua. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó sobre las evacuaciones y las acciones de atención desplegadas por el Ejecutivo.

Más de 400 personas fueron evacuadas por las inundaciones en Piura

En entrevista con Exitosa, el ministro precisó que unas 2 000 personas habrían resultado afectadas por las inundaciones en la ciudad. Asimismo, indicó que más de 400 fueron evacuadas con apoyo de la Policía, pues se encontraban en zonas de mayor exposición.

El titular del Midagri explicó que otras familias optaron por permanecer en sus hogares porque contaban con segundos o terceros pisos. Ante ello, las autoridades organizaron la distribución de agua y víveres en puntos específicos para atender a quienes decidieron quedarse.

Asimismo, destacó la intervención del Ejecutivo desde el inicio de la emergencia y mencionó que Rafael Belaúnde llegó en la madrugada para trasladar ayuda a la población afectada.

"Estamos tratando y estamos respondiendo lo más rápido posible para poder ayudar a la población", señaló.

El ministro señaló que las precipitaciones comenzaron el día anterior cerca de las 5 de la tarde y que las autoridades continuaron desplegando acciones para atender a los vecinos afectados por las inundaciones en Piura.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En comunicación con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, sostuvo que las lluvias que azotan Piura han afectado aproximadamente a 2 mil personas resultaron afectadas y que se ha podido evacuar a más de 400 personas con ayuda de la Policía. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2026

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