Parada Militar 2026: Avenida Brasil quedó cubierta de basura tras desfile y MML retiró más de 7 toneladas de residuos

29/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La avenida Brasil terminó llena de residuos luego de la Parada Militar 2026, evento que reunió a miles de ciudadanos por las celebraciones de Fiestas Patrias. Tras el retiro de los asistentes, equipos municipales realizaron labores de limpieza para recuperar la vía y retiraron más de 7 toneladas de basura.

Operativo de limpieza retiró residuos tras desfile militar

Después del desfile, diversos puntos de la avenida Brasil presentaron acumulación de desperdicios como botellas, bolsas, envases y restos dejados por parte de los asistentes. El municipio activó un despliegue de trabajadores para recoger los residuos generados durante la jornada.

La Municipalidad de Lima informó que el operativo permitió retirar más de 7 toneladas de residuos sólidos luego de la actividad oficial por Fiestas Patrias. Las labores incluyeron el barrido y recojo de basura para dejar nuevamente limpia la avenida.

#FiestasPatrias l Continuamos con las labores de limpieza en la av. Brasil y calles aledañas tras la Parada Militar, garantizando espacios públicos ordenados para vecinos y visitantes. Actualmente se viene recolectando más de 7 toneladas de residuos sólidos.



Asimismo, se... pic.twitter.com/zV8tbETmhw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) July 29, 2026

La jornada de limpieza se realizó después del paso de las delegaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de las presentaciones programadas para la Parada Militar. El evento convocó a ciudadanos que ocuparon diferentes sectores habilitados a lo largo de la avenida.

La municipalidad desplegó personal y equipos para atender la zona tras el cierre de la actividad. Los trabajadores retiraron los residuos acumulados en los espacios donde permanecieron los asistentes durante el desarrollo del desfile por las celebraciones patrias.

Avenida Brasil recuperó su tránsito tras jornada patriótica

La Parada Militar 2026 formó parte de las actividades oficiales por el aniversario patrio y generó cambios temporales en la circulación vehicular de la avenida Brasil. Luego de culminar el evento, se iniciaron las acciones para normalizar el tránsito y recuperar los espacios públicos.

El retiro de basura ocurrió durante el proceso de limpieza posterior al desfile, una actividad que permitió eliminar los residuos dejados en la vía pública. Los equipos municipales continuaron trabajando hasta completar la recolección de los desperdicios acumulados.

La avenida Brasil es uno de los principales puntos donde se desarrolla la celebración militar por Fiestas Patrias. Cada año recibe a ciudadanos que llegan para observar el desfile y las actividades protocolares programadas durante esta fecha nacional.

#PasacalleMilitar2026 | Al culminar la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, el personal de @emapeMML inició de inmediato las labores de limpieza en la avenida Brasil, recuperando los espacios públicos para que las vías queden limpias, ordenadas y seguras para todos. pic.twitter.com/POaxY8IBXZ — Municipalidad de Lima (@MuniLima) July 29, 2026

La Municipalidad de Lima realizó el retiro de los residuos como parte del mantenimiento de la ciudad después de eventos masivos. El operativo permitió que la zona quedara habilitada nuevamente tras la concentración de público registrada durante la Parada Militar.

La limpieza de la avenida Brasil después de la Parada Militar 2026 permitió retirar más de siete toneladas de residuos generados durante las celebraciones por Fiestas Patrias. Las autoridades informaron sobre las acciones ejecutadas para recuperar el espacio público luego del desfile.