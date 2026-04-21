Motín en cárcel de Venezuela deja cinco presos muertos: Familiares denuncian irregularidades

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El lunes 20 de abril se registró un motín en el Centro Penitenciario Región Capital Yare III, ubicado en el estado Miranda, Venezuela. El incidente dejó como saldo la muerte de cinco personas privadas de libertad, según confirmó el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario en un comunicado oficial emitido el 21 de abril.

Los fallecidos

Las víctimas fueron identificadas como Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Ekin José Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios. El Ministerio detalló sus datos de identificación civil y señaló que el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

El comunicado oficial atribuyó los hechos a una riña entre internos dentro del penal de máxima seguridad. Según la versión institucional, el enfrentamiento derivó en el fallecimiento de los cinco reclusos, sin ofrecer mayores detalles sobre el tipo de armas utilizadas ni sobre el número de heridos.

Denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) cuestionó la explicación oficial y denunció contradicciones en la información brindada a los familiares que se hallaban en los exteriores. Según el organismo, los fallecidos presentaban heridas de arma de fuego, lo que contradice la versión de una simple riña.

Además, exigieron la separación del director del penal y la intervención del centro por una comisión integrada por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Penitenciario y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

Los familiares de las víctimas señalaron que no han recibido información clara sobre el paradero de los heridos ni sobre las condiciones en que se produjo el motín. Denunciaron que las autoridades mantienen un hermetismo que aumenta la incertidumbre y el dolor de quienes esperan respuestas.

Familiares de los privados en libertad en la cárcel Yare III exigen fe de vida de sus seres queridos, luego de que la madrugada de lunes #20Abr se registrara una situación irregular dentro del penal, la cual no ha sido aclarada por las autoridades, que ocasionó la suspensión de... pic.twitter.com/QZIMlpgJlP — Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) April 21, 2026

El OVP informó que el caso fue remitido al Relator para personas privadas de libertad de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón, así como a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La intención es que organismos internacionales verifiquen las condiciones de reclusión y garanticen la vida e integridad de los internos.

El motín en Yare III expone nuevamente las tensiones y deficiencias del sistema penitenciario venezolano. Mientras el Ministerio sostiene que se trató de una riña, las denuncias de familiares y del OVP apuntan a un escenario más grave, con uso de armas de fuego y falta de transparencia.

La investigación del Ministerio Público será clave para determinar responsabilidades y esclarecer un hecho que ya ha trascendido a instancias internacionales.