Tragedia en Ancón: Conductor fallece tras perder el control de su motocarga e impactar contra muro de concreto

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de Ancón un hombre perdió la vida luego de impactar su motocarga que conducía contra una estructura de concreto. La Víctima perdió el control de la unidad móvil cargada de desmonte mientras descendía por una calle con fuerte pendiente.

Conductor fallece tras perder el control de su motocarga en Ancón

El fatídico siniestro se registró en la tarde del último lunes 22 de diciembre en la calle 3 del asentamiento humano San Francisco de Asís, en la mencionada jurisdicción cuando se encontraba realizando labores de transporte de materiales con su vehículo.

De acuerdo a información manejada por las autoridades, la motocarga habría presentado un desperfecto mecánico lo que terminó ocasionando que una colisión directa contra una estructura de concreto ubicada en exteriores de una vivienda, en una zona caracterizada por ser de alta pendiente.

Según testigos la víctima mortal identificada como Iván Limber Espinoza Elgera habría perdido el control de la unidad móvil en una vía empinada tras presuntamente presentar una falla en el sistema de frenos bajando a una gran velocidad y en zigzag llevando a su paso un canasto de basura.

La fuerza del descenso por la inclinación de la calle se incrementó debido a que la motocarga se encontraba cargada de desmonte cuando se produjo esta emergencia. Al respecto, la Policía Nacional del Perú (PNP) señala que el chofer no pudo salir del vehículo previo al impacto por el exceso de velocidad.

Por tal motivo, el cuerpo del varón terminó aplastado en el asiento de conductor causándole la muerte de manera inmediata. Fuentes oficiales sostuvieron que el conductor no pudo realizar maniobras evasivas para salavarse del accidente por el peso del cargamento.

Intervención policial e inicio de investigación

Hasta el lugar de los hechos se apersonaron agentes de la comisaría de Ancón y peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito para dar inicio a las diligencias correspondientes y recabar información fundamental para esclarecer lo sucedido.

En tanto, el área fue acordonada para el levantamiento de evidencias técnicas para conocer el estado de la unidad de transporte. Hasta la zona del accidente acudieron los familiares del occiso quienes solicitaron apoyo solidario para cubrir los gastos del sepelio y la compra de un nicho para el chofer que dejó en orfandad a tres menores.

Una trágica muerte tuvo un trabajador cuando se encontraba manejando una motocarga en el asentamiento humano San Francisco de Asís, en el distrito de Ancón, tras impactar contra una estructura de concreto en una zona de alta pendiente presuntamente debido a un desperfecto mecánico.