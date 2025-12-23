Pol Deportes sorprende con EMOTIVA chocolatada para niños de Andahuaylas: "Seguiré trabajando"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Tras unas semanas de viajes al extranjero, cumpliendo uno de sus sueños, Pol Deportes volvió a Huampica, Andahuaylas, para sorprender a los niños con una emotiva chocolatada navideña. Su acción fue aplaudida por sus seguidores en TikTok.

Pol Deportes organiza chocolatada navideña

Pol Deporte se volvió tendencia y acaparó los titulares, no solo de medios locales, sino internacionales, tras conocer su historia. Cliver Huamán, de solo 16 años, demostró que los sueños se pueden cumplir con empeño y dedicación: viajó 18 horas en autobús con su hermano y su padre a Lima para narrar la final de la Copa Libertadores que se disputó en noviembre en el Estadio Monumental.

Tras subir a un cerro con vistas al 'Coloso de Ate', cumplió otro sueño: narrar el partido de la Champions, en el mítico Santiago Bernabeu, el estadio del Real Madrid, durante su encuentro con el Manchester City. Pero pese a lograr viajar fuera de Perú y adquirir mayor experiencia haciendo lo que más le gusta, Cliver mantiene su humildad y no dudó en devolver todo el cariño recibido de la mejor manera.

A través de redes sociales, se le ve a Pol Deportes en Huampica, pero no con las manos vacías, según como lo anunció, llevando ayuda a quienes más lo necesitan en estas fechas festivas por Navidad: ¡a los más pequeños de su comunidad que lo vio crecer! No solo llevó chocolate caliente y panetones, sino también juguetes, comida y varias dinámicas para el entretenimiento.

"Hola amigos. Este es el primer trabajo de mi fundación Pol Deportes sueños. Hoy la vamos a pasar increíble en esta chocolatada. Gracias a todos por su apoyo. Habrá premios y más. Mi idea es buscar apoyo para que más niños puedan cumplir sus sueños. Es un trabajo a largo plazo", expresó Pol Deportes.

Reacciones al video de Pol Deportes en redes

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó cientos de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios felicitaron a Pol Deportes porque a pesar de su corta edad no se olvidó de quienes siempre lo apoyaron y llevó ayuda a sus vecinos en Andahuaylas.

"Este niño vale un Perú", "buen niño, buena persona, que Dios siga bendiciendo tu camino", "hicimos famoso al Pol correcto", "se me caen lágrimas porque eres un niño con un corazón humilde que tan solo querías dar una alegría a los niños de tu pueblo", "así es, nunca te olvides de dónde vienes y de ayudar a otros también", expresaron en la famosa plataforma china de TikTok.

Es así como Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes en redes, recibió a sus vecinos y amigos en una chocolatada navideña. El creador de contenidos llevó alegría a los más pequeños de su comunidad en Huampica.