Israel lanza contundente mensaje y advierte sobre su posición en Gaza: "Nunca la abandonaremos"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Estado de Israel ha expresado su intención de colonizar el norte de Gaza a través de su ministro de defensa, Israel Katz. En declaraciones recogidas por un medio de este país, el funcionario indicó que no se plantea su retiro voluntario y que se planea asentar a un grupo de comunidades juveniles de carácter militar.

Con el objetivo de cuidar sus fronteras

Durante una ceremonia oficial en Beit, en Cisjordania, el titular de la cartera de Defensa israelí expresó que la nación hebrea busca resguardar sus fronteras estableciéndose en dos regiones próximas. Esto lo hará con fines arraigados en su cultura, concentrándose en zonas que históricamente los liga.

"El Estado de Israel expresa, una vez más y de la forma más clara posible, su compromiso y confianza en el asentamiento en Judea y Samaria, que protege el corazón de nuestra tierra y nos conecta con nuestra herencia, raíces e ideología", sostuvo Katz.

Israel's Defence Minister Israel Katz said the Israeli military "will never leave Gaza", announcing plans to establish a "civilian-military army unit" to replace illegal Israeli settlements dismantled in 2005. pic.twitter.com/oJvGD1Am5G — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 23, 2025

Señaló que los colonos que tuvieron que irse en 2005 de territorio palestino serían los que regresen a los espacios del enclave mencionados, asegurando que se quedarán el mayor tiempo posible. Agregó que tampoco está contemplado el retiro de su contingente militar de Siria, país donde realiza operaciones contra el Estado Islámico.

"No nos moveremos ni un milímetro de Siria, y en el norte de Gaza estableceremos núcleos de Nahal en el lugar de las comunidades que fueron evacuadas. Los últimos años han demostrado que donde hay asentamiento, hay seguridad. Estamos profundamente arraigados en Gaza y nunca la abandonaremos por completo, eso no sucederá jamás", manifestó.

Ministerio de Defensa emitió pronunciamiento

Las palabras de Katz no pasaron inadvertidas y el mismo ministerio que lidera ofreció un pronunciamiento en el que contradice lo que expresó. "El gobierno no tiene intención de establecer asentamientos en la Franja de Gaza", manifiesta el texto de esta oficina.

Por su parte, Hamas se ha expresado a través de Hazem Qassem, su portavoz, rechazando los mencionado por el ministro israelí. Desde la perspectiva palestina, esto va en contra de lo propuesto en el plan de paz que planteó Donald Trump para la franja. "Una clara violación del acuerdo de alto el fuego".

Con el objetivo de resguardar sus fronteras, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, manifestó la intención de establecer asentamientos militares en el norte de Gaza. Aseguró que esto lo hace por un arraigo con dicho territorio y que no planean abandonarlo por completo.