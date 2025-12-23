Machu Picchu en peligro: Contraloría advierte riesgo de colapsos en la ciudadela inca por falta de mantenimiento

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de un operativo multisectorial de control en la colina del Intihuatana (o reloj solar), ubicada en la ciudadela de Machu Picchu, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una alerta sobre los riesgos detectados por la falta de mantenimiento en su estructura.

Estos daños, según la autoridad, alcanzan a la base misma de los muros, las cuales presentan un asentamiento o hundimiento del suelo bajo los cimientos de la construcción inca considerable, además de la presencia de agentes biológicos (líquenes) que afectan en un 80% las rocas que componen la estructura al degradarlas con el paso del tiempo.

Contención poco práctica y con riesgos

Dichos factores también perjudicaron los andenes orientales del Intihuatana, mismos que deben ser contenidos con troncos de árboles para no ceder, lo que en parte explica su inhabilitación desde el año 2024.

Ante este escenario, la preocupación por esta falta de cuidado en el atractivo turístico más importante del país es más que evidente para la Contraloría: de continuar así, se corre el riesgo de que esta parte de la ciudadela termine por colapsar y provoque daños irreversibles que pongan en riesgo tanto la imagen de la maravilla del mundo como la integridad misma de los propios visitantes.

Andenes orientales del Intihuatana sujetados por troncos de madera.

Trabajo en conjunto

Luis Castillo Torrealva, gerente político, institucional y económico de la Contraloría, informó que el Ministerio de Cultura (Mincul) y la Dirección Descentralizada de Cultura tendrían proyectado dar luz verde a un proyecto de inversión arqueológica para realizar labores de control preventivo.

Dichas labores se darían en coordinación con la propia entidad superior de control, tanto en Intihuatana como en la fortaleza de Sacsayhuamán y otras zonas cusqueñas donde se detecten riesgos similares.

"Tenemos conocimiento que está en evaluación un proyecto de inversión para una intervención arqueológica de Machu Picchu. (...) Para nosotros la ciudadela inca, así como la fortaleza de Sacsayhuamán y otros sitios arqueológicos de Cusco son de suma importancia por lo que significa para el turismo nacional y mundial", dijo Castillo.

Cabe exhortar la importancia de actuar con agilidad ante el caso: Contraloría también cuestiona que, a pesar que desde el 2014 se viene ejecutando un mantenimiento en la zona, tan solo se ha podido controlar en un 20% la contaminación por níqueles en las rocas, por lo que resulta imperioso el control para asegurar un verdadero avance y conservación de la maravilla más representativa del Perú.