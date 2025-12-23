Senamhi advierte descenso de la temperatura en Lima Metropolitana y gran parte de la costa durante la semana navideña

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para tener en cuenta. Pese al inicio de la estación del verano, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió, que en la costa peruana disminuirá la temperatura nocturna hasta el viernes 26 de diciembre.

En ese sentido, a través de la presente nota te contamos los detalles del nuevo reporte del organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, a fin de que tomes tus precauciones y sobre todo, evites contraer enfermedades respiratorias y otros males a vísperas de culminar el año 2025.

¿Cómo estará la temperatura durante la llegada de la Navidad?

De acuerdo con lo reportado por el Senamhi, el aumento de la sensación de frío se registrará durante la madrugada y primeras horas de la mañana en los distritos cercanos al mar de las regiones que van desde La Libertad hasta Ica. Non obstante, también se espera presencia de brillo solar hacia el mediodía y horas de la tarde.

En esa línea, se prevén temperaturas nocturnas entre los 16 °C y 13 °C en La Libertad, de 14 °C a 17 °C en Áncash, así como 14 °C y 17 °C en Lima, y entre 11 °C y 15 ° C para Ica. En tanto, en Lima Metropolitana se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 18 °C.

Especialistas de la entidad, señalaron que este descenso de las temperaturas se debe a la temperatura fría del mar frente a nuestras costas y los vientos del sur, lo que generará mayor nubosidad y condiciones más frías, principalmente en las madrugadas y primeras horas de la mañana.

#Infórmate #Senamhi #Minam Lima continuará con cielo cubierto y humedad durante la madrugada y primeras horas de la mañana hasta 26 de diciembre. https://t.co/mdy14647iq pic.twitter.com/VwxhR0bSra — Senamhi (@Senamhiperu) December 23, 2025

¿Cuál será la temperatura en el verano 2026?

En entrevista para Exitosa, el meteorólogo Nelson Quispe advirtió a la población, de que entre finales de febrero e inicios de marzo del próximo año se reportarán altos valores térmicos por sobre los 30 °C en Lima Metropolitana, e incluso un poco más.

De acuerdo con lo reportado por el especialista del Senamhi, las condiciones climáticas para este verano serán fuertes, a tal punto que las temperaturas podrían superar los 32 °C en los próximos meses. En ese sentido, puso como ejemplo el primer día de verano en la capital, donde se reportaron valores por sobre los 28 °C.

No obstante, advirtió que "se está viviendo un momento bastante especial" no solo en Lima, sino también en diferentes partes del país, debido no se están registrando lluvias, pese a que ya empezó la temporada de este fenómeno climático. En esa línea, alertó de una "sequedad" para Lima y toda la zona norte para esta semana.

Desde el Senamhi exhortan a tomar en cuenta ambas condiciones para evitar exponerse frente a enfermedades virales o de mayor complejidad a futuro.