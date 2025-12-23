RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
En pleno estado de emergencia

Motocicletas lideran la lista de vehículos empleados en hechos delictivos este 2025, según el INEI

Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno, las motos lineales son los vehículos preferidos de la delincuencia para atentar contra la seguridad, tranquilidad y la vida de miles de ciudadanos.

Las motos lineales son los vehículos preferidos por la delincuencia.
23/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 23/12/2025

En un último estudio realizado por la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se evidenció "el vehículo preferido" por parte de la delincuencia para atentar contra la seguridad, tranquilidad y vida de miles de personas al año a lo largo del Perú.

De acuerdo con lo revelado por la entidad, la moto lineal es el medio de transporte por excelencia de los hampones para cometer sus delitos, habiendo sido el rango más crítico en lo que va del año entre los meses de mayo y noviembre

Alto índice delictivo con las motos 

Según lo reportado por el ENAPRES, el 56,6 % de los robos o intentos de robo de dinero, carteras, celulares, vehículos o negocios, se cometieron empleando motocicletas, muy por encima de otro vehículo menor de alta demanda como la mototaxi (23,5 %) y el auto o camioneta (21,3 %). Otros, como bicicletas, camiones o peque-peques, apenas sumaron el 1,8 %

Pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contrarrestar los altos índices delictivos en el país, la delincuencia hace sigue operando sin control a través de estas unidades, demostrando la ineficiencia del Ejecutivo en su lucha contra la inseguridad ciudadana

Por ejemplo, en los tres estados de emergencia que ha decretado la administración del presidente José Jerí, se prohíbe la circulación de dos personas en motos lineales en Lima y Callao, dicha figura viendo siendo burlada por los extorsionadores, quienes cada cierto tiempo atacan a los vehículos de transporte públicos de ambas ciudades. 

Placas con chip con las motos y mototaxis

Con el objetivo de fortalecer la identificación de los vehículos menores que circulan en todo el país y sus propietarios por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), desde el 17 de diciembre entró la obligatoriedad de las placas de rodaje con chips para para quienes adquieran motocicletas y mototaxis nuevas en todo el país.

Según la norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), los motociclistas que circulan con las placas vigentes deberán adaptarlas al nuevo modelo establecido por la entidad.

Cabe señalar que, el chip incluye la información del número de matrícula del vehículo y del número de serie del motor, facilitando así los controles que realicen las autoridades con ayuda de lectores manuales u otros sistemas. Esto permitirá identificar, por ejemplo, si una motocicleta ha sido robada o si está involucrada en algún acto delincuencial.

Una vez más se revela la vinculación directa que existe entre las motos y la delincuencia, dejándole una enorme tarea al Gobierno de turno y al entrante para mitigar esta letal combinación que a diario atenta contra la seguridad pública en diferentes partes del país. 

