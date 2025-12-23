Gobierno regionales buscan que el MEF incremente su ejecución presupuestal declarando ingresos fantasmas

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Queda pocos días para que el 2025 llegue a su fin y mientras los peruanos están concentrados en los preparativos de la noche buena, cinco gobiernos regionales estarían realizando movimientos irregulares con la finalidad de recibir un mayor presupuesto por parte del MEF.

Gobiernos regionales pretenden engañar al MEF

Como se sabe, los GORE reciben millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas para que se dedique exclusivamente a la ejecución de obras en sus respectivas jurisdicciones. Al finalizar cada año, estos organismos deben comprobar que utilizaron el 100 % del monto para el dicho fin en casa busquen recibir un monto mayor el siguiente año.

Esta suma sale del Fondo de Compensación Regional (Foncor) que es otorgado por el propio MEF. Por ello, los gobiernos regionales de Junín, Ayacucho, Cajamarca, San Martín e Ica habrían presentado documentos adulterados los cuales demostrarían un monto mayor a lo que reciben de parte de dicha cartera.

De acuerdo a La República, las gobernaciones lideradas por Zózimo Cárdenas, Wilfredo Oscorima, Roger Guevara, Walter Grundel y Jorge Hurtado habrían incurrido en esta infracción lo cual significaría un hecho ilegal.

Wilfredo Oscorima vuelve a estar en el centro de la polémica.

Por dar un ejemplo, el Gobierno Regional de Ayacucho, liderado por el polémico e investigado Wilfredo Oscorima, excedería en más de 11 millones de soles los 214 que el Ministerio de Economía y Finanzas le transfirió a inicios de año.

Exministro de Economía condena este hecho

El extitular de la cartera de Economía, Luis Castilla, dejó en claro que este tipo de situaciones son completamente ilegales y solo perjudicarían a las mencionadas gobernaciones.

"No sé puede hacer por el principio, solo se puede hasta lo que hay en el marco presupuestario. El Estado manda a los gobiernos regionales y solo pueden gastar lo recaudado. Lo cierto es que es ilegal que se devengue por encima del PIM y trae responsabilidades a los Gores", indicó.

Es importante recordar que en las últimas horas el Congreso de la República denunció la existencia de actos de corrupción en 313 obras de 18 gobiernos regionales. Según precisaron, los costos se habrían disparado en más de 21 mil millones de soles involucrando a más de 15 mil funcionarios.

En resumen, cinco gobiernos regionales intentarían engañar al Ministerio de Economía y Finanzas declarando ingresos fantasmas por arriba de lo recibido por la entidad. Ello, con la única finalidad de que el MEF les aumente la ejecución presupuestal en el 2026.