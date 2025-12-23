El Agustino: Anciano de 72 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por sicarios dentro de su casa

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Los hechos de violencia y sangre no paran de darse en la capital a pesar de que solo quedan pocas horas para la llegada de la noche buena. Esta vez, un hombre de 72 años fue asesinado a balazos dentro de su propia casa en El Agustino.

Anciano de 72 años fue asesinado al interior de su casa

De acuerdo a testigos y vecinos, los hechos sucedieron sobre la noche del lunes 22 de diciembre en una vivienda ubicada al interior de la quinta Francia en la calle Ancash. Cuando todo era calma y tranquilidad, dos sujetos hicieron su aparición a bordo de una moto eléctrica.

Los atacantes se posicionaron a las afueras de la casa de Troadio Freddy Alarcón Ortiz y le hicieron un silbido familiar para que salga a los exteriores. La víctima hizo lo esperado y cuando se asomó a la ventana recibió una ráfaga de disparos de parte de los sicarios.

De inmediato, ambos emprendieron una veloz huida con rumbo desconocido a pesar de las estrechas calles de dicha quinta. Incluso, en su camino impactó con una mujer, pero nada de ello evitó que continuarán con su camino tras cometer el hecho criminal.

Luego que los vecinos auxiliaran a la víctima, las unidades de emergencia llegaron a los minutos para intentar reanimarlo. Lamentablemente, el hombre de 72 años perdió la vida en el lugar sumándose así a la larga lista de fallecidos por el sicariato, extorsión y la ola de criminalidad que azota al país.

Posible ajuste de cuentas

Como era de esperarse, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el lugar para cercar el mismo e iniciar con las diligencias de rigor. Los efectivos recogieron varios casquillos de bala lo que demostraba la ferocidad del ataque.

De acuerdo a la modalidad del crimen, la PNP maneja como primera hipótesis el ajuste de cuentas ya que los sicarios fueron en busca de víctima y luego emprendieron fuga sin dejar nota alguna o robarle sus pertenencias.

Incluso, en el preciso momento de la balacera, su hijo se encontraba al interior de la vivienda, aunque de igual manera no pudo hacer nada por evitar la muerte de su padre.

De esta manera, un anciano de 72 años fue violentamente asesinado en El Agustino por dos sujetos al interior de su propia casa. Los atacantes aplicaron una ráfaga de disparos contra su víctima para luego fugar con rumbo desconocido.