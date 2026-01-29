'El Monstruo': PNP capturó a 7 expolicías vinculados a su red criminal, confirmó Óscar Arriola

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana de este jueves 29, se conoció que el extraditado Erick Moreno Hernández alias 'El Monstruo' sería recluido en la Base Naval del Callao. Ante ello, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre la captura de siete policías presuntamente vinculados a la red criminal del delincuente.

Arriola revela que PNP capturó a policías vinculados a 'El Monstruo'

En una conferencia de prensa en la que la PNP detalló el historial de Moreno, Arriola reveló que, desde enero del 2025, enviaron 17 direcciones de IP para comenzar a dar con la ubicación del delincuente y que, en el medio, se capturaron 79 personas, entre ellos, varios efectivos policiales que "equivocaron su destino".

"En tres megaoperativos nacionales e internacionales, se capturaron 79 personas, entre las que estuvieron siete expolicías, porque equivocaron su destino e ingresaron a la institución para deshonrar el uniforme, lo que no puede pasar. Fueron capturados por nosotros mismos, con la conducción jurídica del Ministerio Público y autorización del Poder Judicial", detalló.

Ante ello, el jefe de la Policía Nacional reiteró la política del sector Interior respecto a la mano dura con aquellos policías que se unen a las organizaciones criminales, disponiendo su detención, investigación y posterior envío a prisión.

"En nuestra Policía Nacional, investigamos, detectamos, detenemos y a la cárcel aquellos policías que se comprometen, que pasan la línea y pasan a formar parte de una banda u organización criminal. Esa es una decisión equivocada y criminal de ellos, y cada uno tiene la consciencia de hacerlo", sostuvo.

Arriola sostuvo breves palabras con 'El Monstruo' antes de ingresarlo a carceleta.

En ese sentido, aprovechó para saludar a la presidenta del PJ, Janet Tello Gilardi, a quien califico de "dirigente proactiva" dentro de este proceso de captura y extradición, así como también al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, "y a todos los que forman parte de este binomio de trabajo".

Asimismo, agradeció a la policía paraguaya, en especial al comandante general Carlos Benites, y reafirmó su compromiso con sus pares en Paraguay en la lucha contra la criminalidad.

Erick Moreno será recluido en la Base Naval del Callao

En una conferencia de prensa en la que la Policía Nacional recordó el historial criminal de 'El Monstruo', la recién nombrada jefa del INPE, Shadia Valdez, informó que el centro penitenciario elegido para el internamiento del líder de 'Los Injertos del Cono Norte' es la Base Naval del Callao.

Tras una evaluación entre el ministro de Justicia, Walter Martínez, y la titular del INPE, se decidió el centro reclusorio de máxima seguridad del primer puerto de nuestro país.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó sobre policías presuntamente vinculados a la red criminal de 'El Monstruo' y advirtió que los agentes que integren organizaciones criminales irán a prisión.