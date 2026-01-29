'El Monstruo': Poder Judicial confirma prisión preventiva de 36 meses para Erick Moreno

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', llegó a la capital del Perú tras ser extraditado de Paraguay, tras su llegada el Poder Judicial notificó los 36 meses me prisión preventiva en su contra por el presunto delito de secuestro y organización criminal en agravio del Estado.

Audiencia de control de identidad

Tras llegar a Lima y ser trasladado a la Dirección Contra el Terrorismo en donde se planeó que pase su primera noche, el juez Ronald Chafloque Rojas, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, llevó a cabo la audiencia de control de identidad.

Moreno Hernández es investigado por el presunto delito de secuestro en agravio de la empresaria Jackeline Salazar y por organización criminal en agravio del Estado. Por ello, se le impuso 36 meses de prisión preventiva en 2024.

Durante la audiencia se le notificó la medida judicial en su contra y se le informó de sus derechos, como el de comunicarse con un familiar. Además, se le hizo presente que tenía un defensor público a lo que él contestó pidiendo la presencia de su abogado.

Al firmar los requerimientos para las autoridades, mientras una funcionaria le daba las explicaciones sobre los documentos, Moreno Hernández tenía una sonrisa desafiante, mostrándose totalmente diferente a su captura Paraguay, donde permaneció sumiso.

Tres expedientes en su contra

En diciembre del 2023, 'El Monstruo' fue condenado a 32 años de prisión por los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, y los delitos contra el patrimonio, en modalidad de homicidio y sicariato, además de micro comercialización de drogas. Por esta acción judicial se pidió también su extradición

Moreno enfrenta otro caso por el que se pidió su extradición por el delito de extorsión agravada, además del de secuestro contra la empresaria de gimnasio Jackeline Salazar y organización criminal por el que finalmente viene cumpliendo 36 meses de prisión preventiva.

Cabe señalar que el Ministerio del Interior, en su momento también ofreció una recompensa por Moreno, debido a que es sindicado como el autor principal de otros secuestros: El de la escolar Valeria Vásquez, quien fue rescatada cinco días después, así como el de Lucero Trujillo de 27 años, quien logró escapar tres días después de ser raptada.

Es en ese contexto que el Poder Judicial confirmó la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Moreno Hernández por el delito de secuestro contra Jackeline Hernández y organización criminal.