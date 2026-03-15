Lurín: Capturan en flagrancia a banda criminal 'La Hermandad' durante robo de insumos de más de S/ 120 mil

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Policial

En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, la Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal denominada "La Hermandad", dedicada a robos y hurtos agravados contra empresas de la zona industrial de Lurín. La intervención se realizó en flagrancia en la urbanización Las Praderas, cuando los delincuentes perpetraban un asalto en una empresa de productos plásticos.

De acuerdo con el reporte policial, los siete integrantes de la organización ingresaron con dos camiones a la empresa Koplast Industrial SAC, simulando una compra de gran volumen.

En cuestión de minutos, se apoderaron de insumos industriales valorizados en más de S/ 120 mil, principalmente sacos de polietileno destinados a la fabricación de mangueras y tubos para minería. La operación fue ejecutada presuntamente en colusión con personal de seguridad de la compañía, lo que facilitó el acceso a los almacenes.

Una captura en flagrancia

El robo ocurrió alrededor de las 2:35 p.m., pero la banda no contaba con que agentes de la División de Investigación de Robos y de la Dirincri ya seguían sus movimientos. Los camiones fueron interceptados cuando intentaban huir por distintas rutas de escape.

En la intervención se incautaron 295 sacos con polietileno, dos vehículos de placas D8H-884 y C4Z-708, además de 11 celulares, municiones y una cacerina de pistola. También se hallaron sustancias ilícitas por determinar, vinculadas a las actividades de la organización.

🚨 #Lima | Cae banda La Hermandad: siete detenidos en flagrancia por robo agravado a empresas en Lurín



En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026-2028, la Policía Nacional del Perú desarticulo la banda criminal "La Hermandad", presuntamente implicada en robos y... pic.twitter.com/qmwvlFNyWx — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) March 16, 2026

Entre los capturados figuran Roberto Alejandro Tapia Sancarranco (28), alias "Nene"; Rodolfo del Piero Atencio Zavala (22), alias "Man"; Miguel Uriarte Oblitas (38), alias "Oso"; Jhair Jeanpool Cusihualpa Guevara (27), alias "Cusi"; Luis Fernando Uriarte Ramírez (23), alias "Nando"; Rolando Rodolfo Atencio Campos (60), alias "Viejo"; y José Carlos Florian Sánchez (26), alias "Carlitos".

Todos fueron trasladados a la sede policial para responder por los delitos de robo agravado, peligro común y otros ilícitos conexos.

Antecedentes y alcance de la banda

El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, confirmó que "La Hermandad" venía cometiendo diversos delitos en el cono sur de Lima, especialmente en empresas de la zona industrial de Lurín.

La organización se caracterizaba por operar armada y utilizar vehículos para transportar rápidamente los insumos sustraídos. Las investigaciones apuntan a que contaban con información interna sobre los movimientos de las compañías, lo que les permitía ejecutar robos sistemáticos con precisión.

La captura representa un golpe importante contra la delincuencia organizada en Lima Sur. El operativo no solo permitió recuperar insumos industriales de alto valor, sino también desarticular una red que actuaba con complicidad interna y ponía en riesgo la seguridad de las empresas de la zona.