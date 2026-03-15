Centro de Lima: Cierran tramo de avenida Tacna por PELIGRO de caída de poste eléctrico inclinado

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Tome sus precauciones! Este domingo 15 de marzo, la PNP ordenó el cierre al tránsito vehicular de la avenida Tacna en el Centro de Lima ante el peligroso riesgo de la caída de un poste de alumbrado público que presenta una fuerte inclinación.

Postre eléctrico inclinado obliga el cierre parcial de la avenida Tacna

Esta restricción se aplica solo en un tramo de la vía: entre las avenidas Nicolás de Piérola y Emancipación, en la dirección que va en el sentido del distrito del Rímac hacia el Cercado de Lima.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú supervisan la medida tras restringir el paso de vehículos en la zona como acción preventiva, mientras un técnivo evalúa el estado de la estructura y determina la intervención correspondiente.

Según lo observado en el lugar, el poste presenta una base visiblemente rajada y una abertura en la parte posterior, evidenciando que la estructura ya ha cedido y, en consecuencia, se encuentra inclinada hacia la avenida Tacna.

Esta situación ha despertado la preocupación permanente de los transeúntes y conductores que transitan por esta importante arteria del Centro Histórico de la capital.

Sin embargo, el cierre de este tramo ha ocasionado algunos inconvenientes en el transporte público y privado. Algunos pasajeros que se desplazaban en buses en la avenida, se vieron obligados a descender de las unidades y continuar sus trayectos caminando.

Poste eléctrico inclinado en la avenida Tacna obliga a su cierre vehicular parcial desde el 15 de marzo.

Además, estos desvíos fueron causantes de congestión vehicular en los alrededores, especialmente a la altura de la avenida Emancipación, donde los vehículos avanzan con mayor lentitud debido a la restricción del tránsito.

Los únicos vehículos que continúan circulando por el tramo cerrado son motocicletas y bicicletas, que utilizan principalmente la ciclovía que cuenta la zona.

Hasta el momento, no se ha informado la hora en que se restablecerá el tránsito en esta parte de la avenida.

Las autoridades señalaron que el cierre se mantendrá hasta garantizar que no exista riesgo de caída de la estructura, con el fin de evitar posibles accidentes para peatones o conductores.

MTC aprueba rutas seguras para transporte público

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó dos resoluciones directorales que establecen el Plan de Rutas Provisionales para el transporte público terrestre frente a la creciente ola de criminalidad.

Esto permitirá establecer rutas temporales seguras y eficientes en determinadas zonas de alto riesgo delictivo o situaciones que impidan el normal tránsito, como bloqueos o amenazas a los operadores del transporte.

Para el diseño de las rutas provisionales seguras y eficientes, se establecen los lineamientos de criterios técnicos y operativos, en coordinación entre instituciones para aprobar y aplicar estas medidas.