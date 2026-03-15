Cantante Liz Garay asegura que Stiven Franco ingresará a "Armonía 10" de Piura tras dejar "La Bella Luz"

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la cumbia peruana volvió a agitarse luego de que la cantante Liz Garay asegurara que el joven artista Stiven Franco estaría a punto de ingresar a la agrupación "Armonía 10" de Piura.

La revelación se produjo durante una transmisión en vivo en la red social TikTok de la cantante, donde la intérprete manifestó su apoyo al cantante tras su reciente salida de la orquesta La Bella Luz.

Garay no dudó en expresar su entusiasmo por esta nueva etapa en la carrera del adolescente, durante la transmisión le envío buenos deseos al artista en medio de la expectativa generada entre los seguidores de la cumbia.

"Ahora lo apoyen en Armonía 10 y yo también le doy todo mi apoyo a toda la orquesta de Armonía 10", comentó.

Liz Garay dejó abierta la posibilidad de realizar una futura colaboración musical con la orquesta de cumbia. Incluso mencionó la idea de grabar un tema junto al cantante.

"Podría ser un feat con Armonía 10. Podríamos ser un dúo Liz Garay y por ahí Stiven, ya que no lo dejaron venir a mi aniversario, pues espero que Armonía 10 sí lo permita", expresó.

¿Por qué Stiven Franco renunció a La Bella Luz?

El cantante peruano Stiven Franco confirmó que dejará de formar parte de la agrupación de cumbia "La Bella Luz", noticia que rápidamente generó reacciones en redes sociales y entre los seguidores del grupo.

El joven artista comunicó la decisión mediante un mensaje dirigido a su público, en el que expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber integrado la orquesta.

En su comunicado, explica que su salida responde principalmente a la necesidad de asumir nuevos desafíos profesionales dentro de la música. El artista destacó que su paso por la agrupación le permitió crecer y consolidar su presencia en el escenario nacional.

"No ha sido una decisión fácil, porque durante este tiempo he vivido momentos muy especiales, escenarios inolvidables y he tenido la bendición de compartir con grandes personas y músicos que forman parte de esta gran familia musical", señaló el cantante

La noticia tomó por sorpresa a muchos seguidores, quienes destacaron el aporte del joven cantante dentro de la agrupación y recordaron algunos de los temas que interpretó durante su permanencia en el grupo.

La salida de Stiven Franco marca el cierre de una etapa importante tanto para el cantante como para la agrupación "La Bella Luz". Tras varios éxitos y presentaciones que fortalecieron su carrera, el artista decidió tomar un nuevo rumbo con la expectativa de seguir evolucionando dentro de la escena musical.