¡Atención! Línea 1 del Metro de Lima ampliará su horario hasta las 11:00 p.m

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio de la Línea 1 del Metro de Lima se alista para ejecutar una de las transformaciones más relevantes desde que inició sus operaciones. El sistema ferroviario elevado, que conecta varios distritos de la capital y moviliza a cientos de miles de personas cada día, busca incrementar de forma notable su capacidad de gestión y extender su jornada de atención para atender el alza constante en el uso del transporte masivo en la metrópoli.

En la actualidad, este sistema moviliza cerca de 600 mil usuarios cada jornada, pero la alta congestión en los horarios de mayor afluencia ha evidenciado la urgencia de actualizar sus instalaciones y mejorar la logística.

Ante este panorama, se ha confirmado un proyecto de ampliación que permitirá elevar la capacidad hasta un millón de pasajeros al día, lo que requerirá de nuevas inversiones, mejoras tecnológicas y cambios en la dinámica del servicio que beneficia a la población limeña.

Línea 1 ampliará su horario de servicio y capacidad operativa

El presidente del directorio de la Línea 1, Manuel Wu, aseguró que la ampliación de la capacidad del servicio de transporte también implicará la extensión de su horario de funcionamiento en una hora más.

Actualmente la Línea 1 opera hasta las 10:00 p.m., por lo que más adelante el servicio se prestaría hasta las 11:00 p.m

La ampliación de la capacidad de la Línea 1 fue confirmada días atrás tras la aprobación de ProInversión de la viabilidad técnica y económica del proyecto.

"Son US$ 2.700 millones de inversión privada. Dentro de un año estaríamos viendo las primeras obras y los primeros beneficios en dos o tres años, dependiente de cómo vayan avanzando", explicó Wu.

Además, se mejorará el sistema de recaudo con pagos digitales, se colocarán puertas en los andenes para aumentar la seguridad de los usuarios, así como "ampliar el servicio también una hora más".

Trenes pasarán cada 1.5 minutos

Entre los principales componentes de la ampliación de la Línea 1 destaca, igualmente, la implementación del sistema avanzado de control de trenes CBTC (Communications-Based Train Control), tecnología de estándar internacional que permitirá reducir los intervalos de paso de 3 a 1.5 minutos en hora punta y aumentar la capacidad operativa.

Según ProInversión, los estudios evidencian que el proyecto generará beneficios que superan ampliamente sus costos, principalmente por el ahorro significativo en tiempos de viaje, la disminución de la congestión en horas punta y el fortalecimiento de la seguridad operacional.