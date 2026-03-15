Premios Oscar 2026: Conoce la lista completa de los ganadores de la gran noche del cine

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los Premios Oscar, es una distinción anual concedida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria cinematográfica que incluye actores, directores y escritores, ampliamente considerada el máximo honor en el cine.

Conoce la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026. La gran noche del cine se celebra hoy, domingo 15 de marzo, desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La Academia viene sorprendiendo a los amantes del séptimo arte en categorías como la de mejor actriz, que le valió a Amy Madigan la estatuilla dorada por su interpretación de la escalofriante villana Gladys en 'Weapons', siendo este el único premio por el que competía esta aclamada película de terror.

¿Dónde ver los Oscar 2026 en vivo?

La ceremonia principal de los Premios Oscar 2026 es transmitida en vivo para Latinoamérica a través de la señal de TNT en televisión. Quienes prefieran seguir el evento por internet podrán hacerlo mediante HBO Max, plataforma de streaming que requiere una suscripción activa vinculada a una cuenta de correo electrónico y al pago de uno de los planes disponibles.

Ganadores de los Oscar 2026 en vivo

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan por 'Weapons'

Amy Madigan por 'Weapons' Mejor película animada: 'Las guerreras K-pop'

'Las guerreras K-pop' Mejor corto animado: 'La chica que lloraba perlas'

'La chica que lloraba perlas' Mejor diseño de vestuario: 'Frankenstein'

'Frankenstein' Mejor cast: Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra'

Cassandra Kulukundis por 'Una batalla tras otra' Mejor corto live action: 'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva'

'The Singers' y 'Two People Exchanging Saliva' Mejor actor de reparto: Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Sean Penn por 'Una batalla tras otra' Mejor guion adaptado: Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra' Mejor guion original: Ryan Coogler por 'Sinners'

Ryan Coogler por 'Sinners' Mejor diseño de producción: Tamara Deverell y Shane Vieau por 'Frankenstein'

Tamara Deverell y Shane Vieau por 'Frankenstein' Mejores efectos visuales: 'Avatar: fuego y cenizas'

'Avatar: fuego y cenizas' Mejor cortometraje documental: 'All the Empty Rooms'

'All the Empty Rooms' Mejor largometraje documental: 'Mr. Nobody against Putin'

'Mr. Nobody against Putin' Mejor banda sonora: Ludwig Göransson por 'Sinners'

Ludwig Göransson por 'Sinners' Mejor sonido: 'F1'

'F1' Mejor edición: Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra'

Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra' Mejor cinematografía: Autumn Durald Arkapaw por 'Sinners'

Autumn Durald Arkapaw por 'Sinners' Mejor película internacional: 'Valor sentimental'

'Valor sentimental' Mejor canción original: 'Golden' de 'Las guerreras K-pop'

'Golden' de 'Las guerreras K-pop' Mejor dirección: Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra' Mejor actor: Michael B. Jordan por 'Sinners'

Michael B. Jordan por 'Sinners' Mejor actriz: Jessie Buckley por 'Hamnet'

En medio de ese escenario, "Sinners" dominó el listado con 16 nominaciones históricas, mientras "Una batalla tras otra" se posicionó como su principal rival con 13 menciones, configurando un pulso que atraviesa toda la ceremonia.