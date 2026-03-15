Elecciones 2026: JNE precisa que partidos deberán superar doble requisito para conseguir escaños en el Senado

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó el 12 de marzo las reglas que se aplicarán para la valla electoral en las Elecciones Generales de 2026. Se trata de los requisitos que deben cumplir los partidos políticos para acceder al procedimiento de distribución de escaños en el nuevo Congreso bicameral, conformado por el Senado y la Cámara de Diputados.

La decisión busca dar seguridad jurídica y claridad a las organizaciones políticas y a la ciudadanía, evitando interpretaciones contradictorias sobre el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

Condiciones básicas

El JNE precisó que los partidos deberán cumplir dos requisitos de manera simultánea:

Alcanzar al menos el 5 % del número legal de miembros de la cámara respectiva. En el Senado esto equivale a tres senadores (de un total de 60), mientras que en la Cámara de Diputados corresponde a siete diputados (de 130). Obtener al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en la elección de la cámara correspondiente.

Ambos requisitos se calculan de forma independiente, lo que significa que no basta con cumplir uno de ellos: los partidos deben superar ambos umbrales para acceder a la distribución de escaños.

Acuerdo del JNE.

¿Cómo se calculará en el Senado?

El punto que generaba más dudas era el cálculo del 5 % de votos válidos en el Senado, ya que esta cámara tendrá dos modalidades de votación:

Distrito electoral único nacional : todos los ciudadanos votan por listas de senadores en una sola circunscripción nacional.

: todos los ciudadanos votan por listas de senadores en una sola circunscripción nacional. Distrito electoral múltiple: se vota por listas de senadores en varias circunscripciones regionales.

El JNE aclaró que el 5 % se calculará sumando los votos válidos obtenidos en ambas modalidades. Es decir, se tomará en cuenta el total de votos de la elección nacional más los votos de las elecciones regionales.

Por ejemplo: si un partido obtiene 200,000 votos en el distrito único nacional y 100,000 votos en los distritos múltiples, el cálculo se hará sobre la suma (300,000 votos). El porcentaje se determinará en relación con el total de votos válidos emitidos en ambas modalidades; si este alcanza el 5%, obtendrá un escaño.

Artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones.

Cámara de Diputados

En el caso de la Cámara de Diputados no existe dificultad interpretativa, ya que la elección se realizará únicamente por distritos múltiples, como ocurre actualmente en el sistema unicameral. Por ello, se aplicarán directamente las condiciones establecidas en la ley sin necesidad de cálculos adicionales.

Con esta precisión, el JNE busca fortalecer la transparencia del proceso electoral y garantizar que las reglas sean claras y conocidas por todos los actores políticos. Además, la definición anticipada de estos criterios permitirá que los partidos planifiquen sus estrategias con mayor certeza y que los ciudadanos tengan claro cómo se asegura la representatividad en el nuevo Congreso bicameral.