¡Atención! Cierran playas de Cerro Azul, San Bartolo y otros balnearios del litoral peruano tras maretazos

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el retorno de oleajes anómalos en el litoral peruano, las autoridades han dispuesto el cierre temporal de diversos balnearios como medida de prevención.

La intensidad del mar ha puesto en alerta a residentes y pescadores, obligando a reforzar los protocolos de seguridad en la costa para evitar incidentes ante el fuerte movimiento de las aguas.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), perteneciente a la Marina de Guerra del Perú (MGP), señaló que el fenómeno marítimo continuaría hasta el miércoles 18 de marzo.

El reporte advierte que la agitación del océano alcanza diferentes sectores del país, por lo que se pide cautela a quienes acostumbran a visitar espacios costeros como San Bartolo, Cerro Azul y otras localidades del centro y sur.

Restricción por fuerte agitación del mar peruano

Frente a esta situación, la Municipalidad de San Bartolo difundió un comunicado en el que dispuso el bloqueo de todos los accesos a las riberas de la jurisdicción hasta el 16 de marzo.

La decisión cuenta con apoyo de efectivos de Salvataje y del personal de la comisaría de la zona, quienes supervisan el cumplimiento de la medida.

En el balneario de Cerro Azul, ubicado en la provincia de Cañete, la Capitanía de Puerto emitió una resolución que restringe el tráfico marítimo, la pesca artesanal e industrial, así como las actividades turísticas y náuticas recreativas, hasta nueva disposición.

La disposición limita la navegación, las labores pesqueras, tanto artesanales como industriales, así como los paseos turísticos y la práctica de deportes acuáticos recreativos.

Marina alerta sobre oleaje en varios tramos del litoral

Según el Aviso Especial de Oleaje N.º 09-26, el fenómeno impacta en diferentes tramos de la costa. En el norte, las olas moderadas disminuirán temporalmente, pero volverán a intensificarse a partir del viernes 13 de marzo.

En la franja central, desde el sur de Salaverry hasta Huarmey, las playas enfrentarán episodios de oleaje moderado y fuerte por varios días.

Al sur, desde Huarmey hasta San Juan de Marcona, la intensidad alcanzará niveles fuertes, para luego disminuir progresivamente.

🌊 𝐀𝐕𝐈𝐒𝐎 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐃𝐄 𝐎𝐋𝐄𝐀𝐉𝐄 |

🗓️ Hasta el 18 de marzo



⚠️ Persisten oleajes del suroeste en el litoral.



🔹 Litoral Norte: oleaje moderado a ligero.

🔹 Litoral Centro y Sur: oleaje moderado, con episodios fuertes desde el 13 de marzo. pic.twitter.com/IUWBBp3EXn — Hidrografía Perú (@DHN_peru) March 12, 2026

Ante este escenario, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendaron a la ciudadanía mantenerse alejada del mar y respetar las restricciones establecidas.

Estas decisiones buscan proteger la integridad de bañistas, pescadores, deportistas náuticos y visitantes que suelen acudir a la costa durante esta época. Asimismo, exhortaron a la población a evitar el ingreso al mar y a respetar el cierre de playas decretado por las autoridades.