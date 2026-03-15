Oscars 2026: 'K-Pop Demon Hunters' arrasa y gana en todas sus nominaciones

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La noche de los Premios Óscar 2026 tuvo como gran protagonista a la cinta animada "K-Pop Demon Hunters", que logró un triunfo histórico al ganar en todas las categorías en las que estaba nominada.

La producción de Netflix, también conocida como Las Guerreras K-pop, se llevó el galardón a Mejor Película Animada y a Mejor Canción Original con el tema Golden, consolidando su éxito tras una temporada de premios en la que ya había arrasado en los Globos de Oro, los Critics' Choice y los Grammy.

La fuerza de 'Golden'

La canción Golden, interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, se convirtió en el himno de la película y en uno de los momentos más esperados de la gala. El trío de voces de Huntr/x transformó la alfombra roja en una extensión visual del tema, luciendo atuendos dorados que evocaban la letra de la canción.

Durante la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles, las artistas ofrecieron una presentación que fue descrita como un "grito de duelo épico" y un ritual cultural para honrar a sus ancestros. Su número combinó espectáculo pop con reivindicación identitaria, reforzando el carácter generacional y cultural de la película.

HUNTR/X performing "Golden" from KPop Demon Hunters at the #Oscars pic.twitter.com/S4CMuMdtJ4 — EJAE Updates (@EjaeUpdates) March 16, 2026

Un fenómeno global

"K-Pop Demon Hunters" llegó a los Óscar como una de las cintas más competitivas del año, tras haber triunfado en los Annie Awards y en otros certámenes internacionales. Su victoria en las dos categorías más importantes para la animación y la música confirma el impacto global del fenómeno K-pop en la industria cinematográfica.

"Todos se burlaban de mí por escuchar K-pop. Ahora todos oyen mi canción", dijo EJAE al momento de recibir el galardón.

La película superó a producciones de renombre y dejó atrás a la veterana compositora Diane Warren, considerada la "eterna nominada" de los Óscar, quien volvía a competir en la categoría de Mejor Canción Original.

"Golden" from KPop Demon Hunters wins the #Oscars award for Best Original Song. pic.twitter.com/BEE84fUQSR — EJAE Updates (@EjaeUpdates) March 16, 2026

Estética y simbolismo

En la alfombra roja, las intérpretes de Huntr/x apostaron por looks bañados en dorado que reforzaban el mensaje aspiracional de Golden.

EJAE lució un vestido Dior con detalles brillantes, Audrey Nuna un diseño Thom Browne con lentejuelas que evocaban lluvia de luz, y Rei Ami un minivestido con abrigo bordado de aves doradas, casi como una capa de heroína animada. Cada atuendo fue pensado como una prolongación estética de la canción y de la narrativa de la película.

De izquierda a derecha: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, las tres voces de 'Huntrx'.

El triunfo de K-Pop Demon Hunters en los Óscar 2026 marca un hito para la animación y para la cultura pop global. Con dos premios clave y una presentación que mezcló espectáculo y afirmación cultural, la cinta se consolidó como el gran fenómeno de la gala, demostrando que el K-pop no solo conquista escenarios musicales, sino también la cima del cine mundial.