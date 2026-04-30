Horacio Melgarejo explotó contra periodistas tras victoria de Cienciano sobre Atlético Mineiro

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La victoria de Cienciano por 1-0 frente a Atlético Mineiro en Cusco, con gol de Neri Bandiera, fue celebrada como un hito en el fútbol peruano: la primera vez que un club nacional derrota al poderoso Galo en competiciones Conmebol.

El resultado colocó al cuadro imperial como líder del Grupo B con 7 puntos, invicto y perfilado como revelación del torneo. Sin embargo, la alegría en el campo contrastó con la tensión en la conferencia de prensa posterior, donde el DT Horacio Melgarejo protagonizó un cruce explosivo con periodistas.

"Hace cada pregunta bol*da"

Molesto por el tono de las preguntas, Melgarejo lanzó frases que rápidamente se viralizaron. "¡Qué malos que son haciendo preguntas!", exclamó, visiblemente irritado. Desde el inicio marcó distancia con una chicana:

"Se nota que nunca jugaste al fútbol. Jugamos contra un equipo cuyo presupuesto de uno o dos jugadores paga no solo a nuestro plantel, sino a empleados y hasta al cocinero".

El técnico interpretó que las consultas minimizaban el logro de su equipo, que había superado a un rival de mayor jerarquía y presupuesto. Ante otra pregunta, respondió con ironía:

"Yo sé que algunas preguntitas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos, ahora pesa 150. Ya te contesté".

😳 LA CONFERENCIA DE MELGAREJO, DT DE CIENCIANO, TRAS EL 1-0 AL MINEIRO DE DOMÍNGUEZ EN #SUDAMERICANA



🤯 "Se nota que nunca jugaste al fútbol"

😱 "La siguiente pregunta o me paro y me voy"

🤔 "Como nosotros nos vestimos de rojo piensan que somos Liverpool"

🙃 "Qué malos que son" pic.twitter.com/XtYEQ0fZHP — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2026

Cuando le consultaron si Cienciano debió ganar por más goles, fue tajante: "Otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A vos no te voy a contestar más". En medio del enojo, también dejó una reflexión futbolera y un duro cierre.

"Claro que todos queremos ganar por más goles, pero los jugadores son seres humanos, se equivocan, están cansados. El arquero de ellos también juega. (...) Ustedes los periodistas, como nos vestimos de rojo, deben pensar que somos el Liverpool. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creer. ¡Qué malos que son! Gano un partido, estoy feliz y ustedes me hacen enojar".

Melgarejo defiende su postura

Un día después del episodio, Melgarejo reapareció para referirse al caso y defender su reacción. Señaló que se sintió provocado porque los periodistas tenían "cara como si hubiéramos perdido 8-0" pese a que el club conseguido un triunfo histórico. Para el DT, la actitud de la prensa no reflejaba la magnitud del logro y por eso respondió con dureza.

"Yo acepto que me critiquen, que hablen mal de mí, que digan que soy mal entrenador, que pueden tener razón. Pero lo que no voy a aguantar a nadie en este mundo es que no valoren el trabajo y el esfuerzo que hacen mis jugadores", explicó.

Dentro de la cancha, Cienciano mostró orden y solidez tras el gol de Bandiera. El equipo peruano aprovechó la expulsión de Ángelo Preciado en el segundo tiempo y sostuvo la ventaja con inteligencia. Con este resultado, el "Papá" reafirma su fortaleza en Cusco y mantiene vivas las ilusiones de volver a ser protagonista internacional, como en sus gestas de 2003 y 2004.