Jorge Fossati estaría preparando acciones legales contra Universitario por "ventilar una negociación privada"

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La salida de Jorge Fossati de Universitario de Deportes parecía haber quedado atrás con la llegada del técnico al Liverpool de Montevideo. Sin embargo, recientes declaraciones del administrador crema, Franco Velazco, han reavivado la controversia.

Velazco expuso públicamente que el uruguayo solicitó condiciones contractuales que excedían la política institucional del club, como un doble sueldo y beneficios adicionales. Estas revelaciones, difundidas en entrevistas y medios, generaron repercusión que ahora podría trasladarse a lo legal.

La reacción del técnico

Según un post en la red social X del periodista Carlos Univazo, conductor del programa A Presión, Fossati estaría evaluando acciones legales contra Universitario y que daría mayores detalles el próximo lunes 4 de mayo.

El motivo no sería una acusación de difamación, sino la consideración de que Velazco "ventiló una negociación privada". Para el entrenador, el hecho de que se hicieran públicas las conversaciones sostenidas durante su salida vulnera la confidencialidad que debe regir en este tipo de procesos.

Fossati prepara acciones legales contra la administración de la 'U'. No por difamación, porque sabe que en Ate tienen en papel su contrapropuesta enviada para refrendar continuidad de su contrato de 2 años), sino por ventilar una negociación privada. El lunes habla — Carlos Univazo (@Carlosu67) May 1, 2026

El caso abre un debate más amplio sobre los límites de la transparencia institucional frente a la reserva de las negociaciones. Por un lado, la dirigencia buscó justificar ante la hinchada las razones de la partida del técnico campeón nacional tras constantes referencias a su paso por el club en diversos medios.

Por otro, Fossati considera que se expuso información que debía permanecer en el ámbito privado. Este choque de perspectivas refleja la tensión entre la necesidad de rendir cuentas a la afición y el respeto a la confidencialidad profesional.

El presente de Fossati

Tras dejar Universitario, Fossati fue oficializado como nuevo entrenador del Liverpool de Montevideo. Desde entonces, ha expresado tanto su cariño por el club peruano como sus diferencias con la actual administración.

La posibilidad de iniciar acciones legales marca un distanciamiento cada vez más evidente entre ambas partes, contrastando con el recuerdo de la campaña que lo llevó a levantar el título nacional.

De confirmarse la acción, el caso podría sentar un precedente en el fútbol peruano respecto a la confidencialidad de las negociaciones entre clubes y entrenadores. Más allá de lo que determinen los tribunales, lo cierto es que la relación entre Fossati y Universitario atraviesa un punto de quiebre. Lo que alguna vez fue celebrado como un vínculo exitoso ahora se convierte en un litigio que podría prolongar la tensión más allá de los campos de juego.