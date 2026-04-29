ONPE inició PAGO de S/165 a miembros de mesa: Conoce cómo cobrar tu compensación económica

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Fuiste miembro de mesa? La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya inició el pago de S/165. Conoce cómo cobrar tu compensación económica por cumplir tu función en la jornada de las Elecciones Generales 2026: fechas y bancos seleccionados para el depósito.

Pago a miembros de mesa Elecciones 2026: ¿Cómo cobrar?

A través de sus redes sociales, la ONPE dio a conocer que desde el 28 de abril inició el pago de la compensación económica equivalente al 3% de una UIT (S/165) a los ciudadanos que ejercieron el cargo de miembro de mesa en las Elecciones 2026. De acuerdo al organismo electoral, el cobro se realizará en la modalidad que eligieron al momento de registrarse:

Depósito en cuenta: Si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa en los comicios, ten en cuenta que tu dinero será abonado desde el martes 28 de abril. En este caso, los depósitos se realizarán en diferentes entidades bancarias como: BCP (movilidad), BBVA (A/TR Oficina Nacional de Proce), Scotiabank: Tbk-pagos varios, Banco de la Nación (Abono/Cargo por regularización).

Si fuiste sorteado y ejerciste el cargo de miembro de mesa en los comicios, ten en cuenta que tu dinero será abonado desde el En este caso, los depósitos se realizarán en diferentes como: (movilidad), (A/TR Oficina Nacional de Proce), Tbk-pagos varios, Banco de la Nación (Abono/Cargo por regularización). Billeteras digitales: La opción más rápida. Los S/ 165 llegarán directamente a tu número de celular asociado desde el 28 de abril.

La opción más rápida. Los S/ 165 llegarán directamente a tu número de celular asociado desde el 28 de abril. Pago presencial (o pago en ventanilla), así como los ciudadanos que asumieron el cargo de miembro de mesa por llamada en el mismo local de votación (sin haber sido sorteados): Podrán cobrar los S/165 dirigiéndose a cualquier agencia del Banco de la Nación desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre del 2026.

¿Podrás cobrar si no te registraste para el pago de S/165?

Sí. La ONPE precisa que si fuera el caso que el miembro de mesa que cumplió con ejercer el cargo no llegó a registrarse en ninguna de las tres modalidades, deberán hacer el cobro, de manera presencial, en cualquier agencia del Banco de la Nación, llevando su DNI de forma física para tu respectiva identificación y evitar inconvenientes al momento de solicitar los S/165.

Miembros de mesa: ¿Cómo saber el estado de tu pago de S/165?

Asimismo, la ONPE sostuvo en sus redes sociales que para conocer el estado del pago de tu compensación económica de S/165 por ejercer tu rol de miembro de mesa en los últimos comicios, solo deberás acceder al siguiente LINK con tu número de DNI y seguir los siguientes pasos:

Digita el número de tu DNI o DNIe.

Ingresa dígito de verificación de tu documento de identidad.

Digita la fecha de tu nacimiento y dale clic en ingresar.

Cómo conocer el estado de tu pago como miembro de mesa.

Así que los miembros de mesa de las Elecciones Generales 2026 ya podrán cobrar su compensación económica. La ONPE inició el pago de S/165 desde el 28 de abril y brinda más detalles en sus redes sociales oficiales.