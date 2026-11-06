El Niño: Senamhi alerta que el ciclón Yaku podría volver a impactar el país en 2027

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió sobre la posibilidad de que un evento meteorológico similar al ciclón Yaku vuelva a formarse frente a las costas peruanas durante el año 2027.

Proyección meteorológica del Senamhi

La evaluación del Senamhi toma como referencia las anomalías oceánicas registradas durante los eventos climáticos de los últimos años en la región costera. El incremento de la temperatura superficial del mar altera los patrones atmosféricos habituales y genera condiciones propicias para la concentración de humedad.

La formación de vórtices ciclónicos frente a la costa del territorio peruano requiere de la convergencia constante entre la energía térmica del mar y la respuesta de la masa de aire. Cuando ambos factores coinciden de forma prolongada, la probabilidad de generar sistemas de baja presión incrementa sustancialmente en la zona ecuatorial del Pacífico.

Los análisis de la institución especializada destacan que la presencia de un mar caliente actúa como un modulador directo de los fenómenos atmosféricos. Por este motivo, los especialistas consideran que las condiciones actuales y futuras del océano no permiten excluir la manifestación de una nueva perturbación de gran magnitud para el ciclo 2027.

🚨🌧️ En una conferencia de prensa, la jefa del SENAMHI, Grinia Ávalos, anunció que Tumbes y Piura registrarán precipitaciones de extrema intensidad. De acuerdo con el último aviso meteorológico, las lluvias podrían alcanzar acumulados de 90 milímetros por día. Asimismo, alertó que las lluvias podrían llevar a una eventual activación de quebradas y, por otro lado, no descartó que el FEN pueda coincidir con otro fenómeno climatológico como lo fue el ciclón Yaku en 2023. #senamhi #lluvias #noticiasperu #noticias #noticiaatikok Lee también Luis Galarreta asegura que el Gobierno tiene rumbo frente al fenómeno El Niño: "Sabemos a dónde vamos" November 5, 2026

Antecedente del evento de 2023 y el impacto

El precedente registrado entre 2023 y 2024 mostró que el ciclón Yaku funcionó como el detonante principal del acelerado calentamiento marino en el litoral peruano. Aquella fue la primera ocasión en el registro histórico del Senamhi en la que se documentó de forma oficial la presencia de una estructura de tales características en la zona.

Las investigaciones desarrolladas por el organismo técnico demostraron que el desarrollo del ciclón coincidió con el inicio de El Niño costero en el norte del país. Esta combinación de variables incrementó la disponibilidad de humedad en la atmósfera y desató precipitaciones de externa intensidad en las regiones de la costa y la sierra norte-centro.

La estructura tropical poco organizada del sistema de 2023 alteró el comportamiento habitual del afloramiento costero y debilitó las corrientes frías de la zona. Ante tales registros, los modelos de observación técnica mantienen el monitoreo continuo para evaluar la evolución de las condiciones oceánicas durante los próximos periodos.

En ese sentido, el fenómeno El Niño se mantiene bajo constante vigilancia por parte de los especialistas del Senamhi para anticipar la posible formación de nuevos sistemas ciclónicos, emitir alertas tempranas a las autoridades correspondientes y mitigar los impactos del eventual retorno de condiciones climáticas extremas en el litoral peruano en 2027.