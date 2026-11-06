Precio del dólar y tipo de cambio HOY en Perú: ¿a cuánto cotiza la divisa este viernes 6 de noviembre?

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cuál es la cotización del dólar hoy, viernes 6 de noviembre de 2026? Conoce cuál es el precio y el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Cotización Sunat: ¿cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

El valor del dólar en Perú es una variable económica de suma importancia y tiene un impacto directo y tangible en los bolsillos de todos los ciudadanos, por lo cual, conocer cuál es el comportamiento de esa moneda permite anticiparse al entorno fluctuante y tomar mejores decisiones financieras.

Si estás pensando en cambiar dólares por soles o viceversa, lo ideal sería identificar a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, teniendo en cuenta que puede variar según la oferta y demanda del mercado, las decisiones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y los movimientos económicos internacionales.

Para aprovechar mejor las variaciones del mercado, te revelamos cuál es el tipo de cambio en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE Precio del dólar hoy en Perú: así cotiza el tipo de cambio para compra y venta este jueves 5 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,446 S/ 3,452

Los valores reflejados en la página oficial de la Sunat, se refleja una leve variación a la baja en comparación al día de ayer, jueves 5 de noviembre, donde la compra de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano era de S/ 3,447, mientras que el precio de la venta se mantiene estable.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Asimismo, si estás pensando en realizar pagos, compras, ahorros o transferencias en moneda extranjera, se aconseja también revisar no solo el precio del dólar en el mercado oficial, sino también en el paralelo o casas de cambio en Perú para comparar las tasas y saber si es el mejor momento para realizar alguna transacción con el "billete verde".

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña es la siguiente en la apertura de este viernes 6 de noviembre:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,435 | Venta S/ 3,455. Recuerda que antes de hacer una operación, conviene comparar opciones y revisar el valor actualizado.

Precio del dólar: cotización en el mercado paralelo.

Así cerró el precio del dólar ayer, jueves 5 de noviembre

Antes de revisar la cotización de este viernes, es importante recordar que ayer, 5 de noviembre, el dólar cerró con un precio de S/ 3,4450 (con apertura de S/ 3,4560). Durante esa misma jornada, el tipo de cambio interbancario registró un promedio de S/ 3,4492, con un máximo de S/ 3,4530 y un mínimo de S/ 3,4430, de acuerdo con las referencias disponibles en el BCRP.

Antes de realizar alguna operación con el dólar, ten en cuenta que la cotización del tipo de cambio abrió este viernes 6 de noviembre en S/ 3.446 la compra y en S/ 3.452 la venta en la Sunat, y un valor de S/ 3,435 para la compra y S/ 3,455 para la venta en el mercado paralelo.