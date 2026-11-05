Lambayeque vuelve a las urnas el 6 de diciembre para elegir a su gobernador regional

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un total de 350,371 ciudadanos hábiles de Lambayeque volverán a las urnas el próximo 6 de diciembre para participar en la segunda elección regional 2026. En esta jornada se definirá la fórmula ganadora para el Gobierno Regional, luego de que ninguna candidatura alcanzara más del 30% de los votos válidos en la primera elección.

Más de 1,200 mesas de sufragio

La jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Lambayeque informó que se habilitarán 1,201 mesas de sufragio distribuidas en 170 locales de votación.

Para la jornada se prevé capacitar a 10,809 miembros de mesa, entre titulares y suplentes. Las capacitaciones se realizarán dos domingos antes de la elección y también incluirán al personal electoral que se incorporará a la organización del proceso.

Seguridad ante El Niño

Uno de los principales desafíos será garantizar la seguridad de los electores y del personal electoral. La ODPE inició coordinaciones con la Policía Nacional y las autoridades regionales y locales para establecer medidas preventivas frente a posibles emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

Además, se realizará una verificación del 100% de los locales de votación, considerando el contexto de estado de emergencia y las alertas climáticas. El objetivo es anticipar dificultades y asegurar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio sin contratiempos.

Capacitación bilingüe en zonas altoandinas

Se mantendrá la estrategia de capacitación bilingüe en las localidades altoandinas de Incahuasi, Cañaris y Salas, donde parte de la población tiene como lengua materna el quechua.

El personal electoral asignado a estas jurisdicciones deberá manejar tanto el castellano como el idioma originario, con el fin de garantizar que las orientaciones sobre el proceso electoral sean comprendidas por todos los ciudadanos.

Multas e incentivos para miembros de mesa

Los ciudadanos que incumplan sus obligaciones electorales estarán sujetos a las multas establecidas por ley. La sanción por no acudir a cumplir la función de miembro de mesa será de S/ 275 , mientras que quienes asuman y cumplan esta responsabilidad recibirán un incentivo económico de S/ 165.

En cuanto a las multas por no votar, los montos varían según la clasificación socioeconómica del distrito: S/ 110 para los considerados no pobres , S/ 55 para los pobres y S/ 27.50 para los de pobreza extrema.

La jornada también contará con una cédula más pequeña, ya que los electores solo elegirán entre las dos fórmulas regionales que disputan esta etapa. Este formato permitirá agilizar el escrutinio y el llenado de las actas electorales. La ODPE Lambayeque exhortó a los ciudadanos y miembros de mesa a participar responsablemente en esta segunda jornada electoral.