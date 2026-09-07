Trujillo: Personal del Ejército ya se encuentra resguardando el perímetro del penal "El Milagro"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Luego de que fuera denunciado por Exitosa la nula presencia militar en los exteriores del penal Trujillo Varones, conocido como "El Milagro", finalmente el Ministerio de Defensa dispuso una delegación del Ejército Peruano en las afueras del establecimiento penitenciario, a fin de dar cumplimiento al Decreto Supremo N.º 128-2026-PCM.

Según el dispositivo publicado el sábado 5 de septiembre, las Fuerzas Armadas pueden apoyar a la Policía Nacional del Perú en el control y protección del perímetro exterior de los establecimientos penitenciarios, hasta un radio de 200 metros. La medida alcanza al mencionado penal, así como a Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro y Ancón I.

Perímetro del penal es guardado por militares

Luego de que nuestro equipo reportara al promediar las 7:00 a. m. de hoy, lunes 7 de septiembre, la ausencia del personal militar en el área que rodea el penal, desde las 10:00 a. m. ya se encuentra instalado la comitiva del Ejército Peruano.

Vale mencionar que, lo dispuesto por el Gobierno tiene una vigencia de 60 días calendario y en dicho plazo se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Es importante precisar que, el domingo 6 de septiembre, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, supervisó el envío de equipos de alta tecnología destinados a fortalecer los controles en el establecimiento penitenciario "El Milagro", entre los que figuran: sistemas de ondas milimétricas, un detector de metales y un sistema de inspección por rayos X para equipaje y paquetería.

Esta disposición busca hacerle frente a los actos delictivos que provienen desde los penales más peligrosos que tiene el país. La ciudad de Trujillo sufre constantes ataques criminales y extorsivos desde "El Milagro", donde se encuentra operando remanentes de la organización criminal "Los Pulpos"

(Noticia en desarrollo...)