'El Rápido': Buses paralizan sus labores y marchan hacia el Congreso por la Panamericana Norte

A raíz de un reciente ataque de sicarios que cobró la vida de uno de sus conductores, decenas de buses de la empresa 'El Rápido' paralizaron sus labores y realizaron una masiva movilización rumbo al Congreso exigiendo acciones inmediatas de las autoridades para frenar los atentados contra su gremio.

Desde las primeras horas de este lunes 16 de febrero, una larga fila de unidades de esta empresa, que conecta Carabayllo con Magdalena, avanzaron en caravana por una de las principales arterias de Lima Norte con destino hacia el Parlamento.

Sin embargo, a la altura del paradero Palao y Habich en San Martín de Porres fueron detenidos por un contingente de la Policía Nacional del Perú el cual era encabezado por el jefe de la institución, Óscar Arriola.

Las cámaras de Exitosa captaron como los efectivos hicieron bajar a los conductores y tomaban fotos de las placas sin motivo alguno. Cuando nuestro medio quiso saber las razones de este procedimiento, el general evitó declarar guardando un silencio sorpresivo.

Buscan justicia de las autoridades

El bus que encabeza esta caravana contaba con más de una gigantografía con el rostro de las víctimas mortales que ha tenido esta empresa desde que empezaron a ser extorsionados por diversas bandas.

Además, esta no es la primera que esta línea sale a las calles a protestar exigiendo mayores acciones de las autoridades ya que en el 2025 tomaron una medida similar luego de la muerte de uno de sus choferes.

Esta postura radical ha sido compartida por otras empresas de transporte público como 'Santa Cruz', 'Huáscar', entre otras. Todas ellas exigen que puedan atenderse sus reclamos respecto a la criminalidad que los aflige y que los obliga a salir a trabajar con miedo.

"Vamos a tomar una medida radical porque ya nos hemos cansado. Hemos presentado varios documentos, nos hemos reunido, pero lamentablemente no ha cumplido. Como Transportes Unidos, que somos tres o cuatro conos, también denunciamos a los jueces y fiscales que a los delincuentes que se han intervenido los han puesto en libertad", indicó días atrás el dirigente de Transportes Unidos del Cono Este, José Quispe en diálogo con nuestro medio.

