Oncólogo que eliminó el cáncer de páncreas en animales recaudó 3.5 millones de euros para curarlo en humanos

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Semanas atrás el oncólogo y bioquímico español, Mariano Barbacid, dio la vuelta al mundo tras conocerse que junto a un equipo de ciéntificos que lidera logró eliminar el cáncer de páncreas en ratones.

Este hito histórico en la salud llevó a la Fundación Cris Contra el Cáncer a abrir una campaña de recaudación de fondos a fin de lograr impulsar la investigación y lograr curar la enfermedad en los seres humanos. Ahora se ha conocido que se ha logrado un primer monto importante para alcanzar dicho objetivo.

Recaudan más de 3 millones de euros

A fines del mes pasado, el jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) salió al frente para solicitar la colaboración para que el proyecto experimental que encabeza pueda tener el dinero necesario en la búsqueda de aplicar la cura contra el cáncer de páncreas en varios pacientes alrededor del mundo.

A través de un audiovisual, el médico reveló que para concretar dicha meta se unió con la Fundación Cris contra el Cáncer para recaudar fondos "para poder llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos".

Fue así que, en cuestión de días, más de 80 mil personas decidieron aportar a esta campaña sanitaria logrando recaudar, hasta el momento, 3.564.719 euros, siendo en un primer momento el objetivo 3.500.000 euros.

Sin embargo, esto será solo el comienzo de la meta que se ha trazado Mariano Barbacid para comenzar la investigación en seres humanos debido a que previamente a plantear cualquier aplicación clínica será imprescindible completar varias etapas clave.

Fundación Cris Contra el Cáncer informa que recaudó más de 3.5 millones de euros

Estos son los siguientes pasos

De acuerdo a Cris Contra el Cáncer, entidad referencia en la investigación oncológica y hematológica, lo primero que harán es comprobar que la estrategia funciona en más casos.

Hasta el momento han demostrado que una combinación de tres fármacos pueden eliminar tumores en determinados modelos experimentales. Ahora será necesario comprobar si es que este enfoque podría funcionar también en otros subtipos de cáncer de páncreas y en distintos perfiles de la enfermedad.

En segundo lugar, deberán mejorar las moléculas para que puedan ser más eficaces y seguras con lo que se transformará una hipótesis científica en un candidato real. Por último, se tendrá que preparar estudios rigurosos que demuestren seguridad.

Como vemos, el oncólogo español que logró eliminar el cáncer de páncreas en animales logró recaudar fondos para continuar en la investigación para aplicar dicha cura en los seres humanos, el monto supera los 3.500.000 euros, que era su primer objetivo.