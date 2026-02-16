Óscar Arriola llegó a movilización de buses en SMP: Tomó nota de placas, pero evitó declarar a la prensa

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, evitó brindar declaraciones ante nuestro medio en el marco de la paralización de labores y marcha de buses de la empresa 'El Rápido' en San Martín de Porres (SMP). Lo mismo ocurrió con el gral. Alvarado, quien aseguró no estar autorizado para ello.

De acuerdo a información obtenida por nuestro medio, Arriola llegó a tempranas horas de la mañana de este lunes 16 de febrero hasta el km 12 de la Panamericana Norte en SMP, con la finalidad de "inspeccionar" esta sorpresiva movilización de parte de un sector de transportistas.

Buses de 'El Rápido' paralizan labores

Es así que, se pudo observar la presencia de gran cantidad de buses de la empresa 'El Rápido' estacionadas en una fila. Esta movilización se convocó debido al reciente asesinato de un conductor de 'JC Bus' durante la noche del sábado 14 de febrero; según se conoció, el chofer fue acribillado por sujetos a bordo de una motocicleta.

Al respecto, Exitosa asistió hasta el lugar de esta movilización y pudo visualizar la constante llegada de dichos buses; los conductores de cada una de ellas descendía del vehículo y se colocaban delante de la caravana portando una imagen del conductor de 'JC Bus' que perdió la vida a manos de la inseguridad ciudadana, al igual que otros compañeros.

PNP tomó nota de placas de buses

Ya en el lugar, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hicieron su presencia, así como el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien solicitó a los efectivos tomar nota de las placas de los buses, sin mencionar la finalidad de ello. Arriola se encontraba acompañado del gral. Vargas, jefe de la región policial Lima y del gral. Alvarado, director de tránsito de la PNP.

Cabe mencionar que, al momento de ser consultado sobre la situación, el gral Alvarado solo atinó a ignorar a nuestro medio. Lo mismo ocurrió con el comandante PNP Arriola, quien decidió no brindar declaraciones sobre el motivo por el que se anotaban las placas de los buses.

Otras empresas se suman

Al tomar conocimiento sobre esta movilización de la empresa 'El Rápido', otras empresas de transporte urbano no dudaron en sumarse con la finalidad de manifestarse en contra de los constantes ataques por parte de extorsionadores. Este fue el caso de transportistas de 'Nueva América', quienes se unieron en símbolo de protesta.

De esta manera, se viene desarrollando la paralización de labores por parte de diversas empresas de transporte como 'El Rápido' en el marco de recientes asesinatos por casos de extorsión.