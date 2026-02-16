SISMO remeció Perú hoy, 16 de febrero: Magnitud y epicentro del ÚLTIMO movimiento telúrico

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A estar atentos! Un sismo de regular magnitud se sintió en la mañana de este lunes, 16 de febrero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último movimiento telúrico sentido hoy, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor sentido hoy, lunes 16 de febrero

Perú se encuentra ubicado en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se sintió en la madrugada de este lunes, de acuerdo al boletín informativo del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP.

La entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional indicó que este último sismo se registró alrededor de las 2:19 a.m. con una magnitud de 4.1 a 134 kilómetros al oeste de la ciudad de Trujillo, departamento de La Libertad.

Asimismo, el IGP resaltó que este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 16 kilómetros con una latitud de -8.46 y longitud de -80.19 grados. Hasta el momento, las autoridades no reportaron daños ni víctimas por el temblor sentido en el norte del país.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0086

Fecha y Hora Local: 16/02/2026 02:19:10

Magnitud: 4.1

Profundidad: 16km

Latitud: -8.46

Longitud: -80.19

Referencia: 134 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertad — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 16, 2026

Epicentro del último sismo de hoy

Otra entidad que te permite identificar todos los detalles de las actividades sísmicas sentidas en Perú es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI.

A través de sus redes sociales, esta institución que monitorea, valida y difunde información oficial las 24 horas sobre peligros y desastres en el país, indicó que el sismo de 4.1 sentido en Trujillo, La Libertad, este lunes 16 de febrero tuvo como epicentro el mar.

Epicentro del último sismo sentido este 16 de febrero en Perú.

No se activa alerta de tsunami en Perú

Al saber que el punto exacto de este movimiento telúrico de 4.1 se dio en el mar, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no genera tsunami en el litoral peruano.

La DHN compartió la información a través de sus canales oficiales, destacando que las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias para activar una alerta por tsunami.

Finalmente, en el marco de esta actividad sísmica, las autoridades recuerdan a la ciudadanía la importancia de identificar zonas seguras y tener lista una mochila de emergencia, la cual debe contener implementos que necesiten los miembros del hogar para afrontar los desastres naturales por 24 horas.

#ÚltimoSismoNacional

INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO

16-02-26 02:19:10

Magnitud: 4.1 Mw

Referencia: 134 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertad

Profundidad: 16.00 km

Fuente: IGP pic.twitter.com/fXPncL0EJp — Hidrografía Perú (@DHN_peru) February 16, 2026

