16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Cansado de la rutina laboral? Ten en cuenta que este lunes 16 y martes 17 de febrero han sido declarados días no laborables para un determinado sector del país. Conoce aquí el motivo detrás de la medida y quiénes se verán beneficiados.

Días no laborables el 16 y 17 de febrero, ¿por qué?

El 14 de febrero varias personas disfrutaron de un momento en pareja, compartiendo algunos detalles para afianzar sus lazos afectivos. Tras esa celebración en el país por el 'Día del amor y la amistad', se dio a conocer que surge otra festividad que conlleva que se declaren días no laborables este 16 y 17 de febrero.

De acuerdo al Decreto Regional N.° 00001-2026-GRA/GR, ambas fechas mencionadas fueron decretadas el pasado 6 de febrero por el Gobierno regional de Ayacucho como "feriados locales no laborables recuperables". ¿El motivo? Según el documento, la medida solo se aplicará para la provincia de Huamanga y responde al desarrollo del Carnaval Ayacuchano 2026, festividad tradicional de la región que cuenta con reconocimiento nacional.

Como se sabe, esa celebración fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 4 de diciembre de 2003 y se destaca por su arraigo histórico, incluyendo danzas, sátira y la participación popular en el centro histórico de Huamanga.

¿Quiénes se verán beneficiados?

El decreto regional también especifica quiénes se verán beneficiados con esos días no laborables: los servidores públicos y privados de la provincia de Huamanga. Respecto a los trabajadores del sector privado, cabe destacar que no es obligatoria, aunque las empresas pueden acogerse a la disposición si así lo deciden.

"Feriado local no laborable recuperable para las instituciones públicas y privadas por la celebración del Carnaval Ayacuchano 2026″, se lee en el documento. Los dos días de descanso se aplicarán dentro de la jurisdicción de la provincia de Huamanga. Esto fue refrendado por el Gore con la finalidad de contribuir a cultivar a estas manifestaciones culturales.

Decreto regional que establece el 16 y 17 de febrero feriados locales no laborables recuperables en Huamanga.

¿Qué pasará con los días no trabajados?

A diferencia de los feriados oficiales, los días no laborables establecidos para el sector público no significan descanso definitivo, sino una pausa que debe compensarse posteriormente.

Esto implica que el tiempo no trabajado deberá recuperarse en fechas que serán definidas por cada institución, aun cuando los trabajadores hayan percibido su remuneración habitual durante esos días. Respecto a este detalle, en el artículo segundo del decreto del GORE Ayacucho se establece cómo deberá ser esta recuperación de horas no trabajadas.

"Disponer a los titulares de las diversas entidades públicas de la Provincia de Huamanga programar dentro de los dos meses subsiguientes a la expedición del presente Decreto Regional, la recuperación del tiempo no laborado, previa las formalidades de Ley"; es decir, las entidades regionales tendrán un plazo máximo de dos meses para reorganizar sus jornadas y compensar las horas correspondientes.

Así que si vives en Huamanga, Ayacucho, ten en cuenta que el municipio reveló que este 16 y 17 de febrero son declarados días no laborables recuperables para el sector público y privado, en el marco de la celebración del tradicional y emblemático Carnaval Ayacuchano 2026.