Actualidad
¡Hartos de los ataques!

Empresas de transporte paralizan labores tras asesinato de conductor: Conoce qué compañías se sumaron

Ante la paralización del servicio de transportes convocado por el Grupo El Rápido para este lunes 16 de febrero, más empresas se suman a la medida de fuerza debido a los asesinatos de transportistas.

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 16/02/2026

Tras el asesinato de un conductor de la empresa de transportes 'JC Bus', del Grupo El Rápido, en el distrito de San Martín de Porres, y el anunció de paralización del conglomerado por el ataque, diversas compañías se sumaron a la medida de fuerza este lunes 16 de febrero. 

Empresas paralizan servicios

La primera en anunciar su paralización fue el Grupo Empresarial El Rápido, a través de un comunicado expresaron "su profunda preocupación por la grave situación de inseguridad que afecta" al sector transporte, por lo cual informaron que pararan sus operaciones desde el este lunes "ante la falta de garantías para continuar brindado el servicio". 

Empresa de Transportes y Servicios Santa Cruz

Posteriormente se sumó la Empresa de Transportes y Servicios Santa Cruz, que va del Rímac a Carabayllo, e informaron que acatarían la medida como "medida de protesta pacífica" e hicieron un llamado a las autoridades para que tomen acciones efectivas. Asimismo, criticaron la "falta de operatividad y acción preventiva" de la Policía Nacional en medio de la crisis por seguridad. 

Empresa de Transportes Unidos de Pasajeros - ETUPSA 73

También paralizará labores la Empresa de Transportes Unidos de Pasajeros - ETUPSA 73, en su comunicado señalaron que la medida se da "como un acto de unidad, respeto y exigencia de justicia" y se sumaron al pedido de acciones firmes por parte de las autoridades. 

Su ruta 1 va desde San Martin de Porres hasta Pachacamac., la ruta B va desde San Martín de Porres hasta el Rímac y su ruta A cubre desde Villa María del Triunfo hasta Lince. 

Empresa de Transportes Huáscar

Tras haber sido víctimas de un atentado, que afortunadamente no tuvo heridos ni vidas perdidas el último fin de semana y por el ataque que terminó con la vida de un conductor de El Rápido, se sumaron a la medida de forma indefinida. 

La ruta C de la empresa cubre desde San Juan de Lurigancho hasta San Martín de Porres, su ruta 12 pasa por San Juan de Lurigancho hasta el Callao, la ruta A va por Villa El Salvador hasta Jesús María y su ruta R pasa por San Juan de Lurigancho hasta Lurín.

La 50

La empresa de transporte La 50, informó que se sumarán a la medida de fuerza este lunes tras la convocatoria de El Rápido por los recientes asesinatos de conductores "que no debe quedar impune e invocamos a las autoridades a poner sus buenos oficios para un mayor despliegue de seguridad". La empresa cubre desde San Juan de Lurigancho al Callao.

Empresa de transportes Nueva América

Aunque la empresa no ha publicado un comunicado anunciando la paralización, un equipo de Exitosa pudo corroborar que se sumaron, pues hay unidades de la compañía acudiendo hasta el Congreso para exigir mayor seguridad.

Estas son las empresa de transporte que se han sumado a la paralización de este lunes 16 de febrero por el asesinato de un conductor de la empresa JC Bus el último fin de semana, algunas de forma definitiva.

