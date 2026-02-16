Exactor de 'Al fondo hay sitio' anuncia que será padre por primera vez y muestra el avanzado embarazo de su pareja

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El exactor de Al fondo hay sitio, Guillermo Castañeda, anunció que será padre por primera vez y decidió compartir con todos el avanzado embarazo de su pareja, en una serie de fotografías que dejaron ver el especial momento que atraviesa la pareja y el nuevo rumbo que toma su vida personal.

Guillermo Castañeda será padre por primera vez

Aunque desde hace un tiempo mantiene un perfil más reservado en redes sociales, esta vez Guillermo Castañeda decidió abrir una ventana a su intimidad para contar una noticia que, sin duda, marca un antes y un después en su historia.

El actor y productor publicó una sesión de fotos junto a su pareja, Sofía Salazar, donde se luce claramente su avanzado embarazo y la complicidad que ambos viven en esta etapa. Las imágenes no tardaron en generar reacciones entre colegas, amigos y fans que siguen recordando su paso por la televisión.

En la publicación, Guillermo Castañeda confirmó además que el bebé que viene en camino es una niña y que ya tiene nombre. Junto a las fotografías escribió: "Registro fotográfico del amor que te espera en este hogar, Martina", un mensaje que rápidamente se volvió el más comentado de su perfil.

Para muchos seguidores, el anuncio fue doblemente especial porque el actor es recordado por su personaje de Igor Llontop, aquel guía turístico que apareció en la sexta temporada de Al fondo hay sitio.

Guillermo Castañeda celebra baby shower

Días después del anuncio, la pareja celebró el baby shower de su hija en una reunión íntima, rodeados de familiares, amigos cercanos y algunas figuras del medio artístico como Cathy Sáenz y Gachi Rivero, quienes no dudaron en dedicarle mensajes de cariño por la pronta llegada de la bebé.

Pero la celebración no quedó allí. Este año, el 14 de febrero tuvo un significado completamente distinto para Guillermo y su pareja. Lejos de cenas, viajes o planes tradicionales, el actor compartió en redes sociales un mensaje que resume el momento tan particular que atraviesan como familia en formación.

"Un 14 distinto, súper relajado. Quizás el último de los dos solos por mucho tiempo", escribió el actor, acompañando la frase con una imagen vinculada a una serie de Netflix.

Así, el exactor de Al fondo hay sitio, Guillermo Castañeda, confirmó que será padre por primera vez y decidió mostrar el avanzado embarazo de su pareja, sellando públicamente uno de los momentos más importantes de su vida.