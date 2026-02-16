Karol Paredes cuestiona operativos de José Jerí contra la inseguridad ciudadana: "Es un show"

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Karol Paredes (Avanza País) cuestionó el presidente José Jerí por los constantes aplazamientos de la presentación y aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para hacerle frente a la delincuencia que a diario perpetra contra una importante cantidad de peruanos.

Como se recuerda, la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado fue abordada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) el último jueves 12 de febrero, y cuando se creía que podría ser oficialmente validada al día siguiente, desde Palacio de Gobierno indicaron que "será presentado la próxima semana".

Considera un show todo lo realizado hasta ahora

El mandatario del Perú se encuentra en su hora más crítica a poco más de 120 días de gestión. Este martes 17 de febrero, la representación nacional - a través de un Pleno Extraordinario - debatirá las mociones de censura formuladas en su contra tras revelarse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

A 48 horas de convocarse la sesión, la legisladora indicó, que si Jerí Ore supera este procedimiento constitucional, debe dedicarse a "garantizar" el desarrollo de las elecciones generales y la seguridad interna del país, dejando así en claro su disconformidad por lo realizado hasta la fecha por su administración.

"Lo que se ha venido haciendo respecto al tema de la inseguridad es un show y eso también es una muestra, que esta gestión es producto de la improvisación", indicó la parlamentaria a Canal N.

Caso 'Chifagate': Congreso busca continuar pesquisas como comisión investigadora

La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá este lunes 16 de febrero, el informe sobre las indagaciones preliminares correspondiente a los encuentros fuera de agenda de José Jerí como los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

De acuerdo con la agenda de la décimo quinta sesión extraordinaria, las conclusiones y recomendaciones del informe propone solicitar facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, para continuar con las investigaciones que vienen llevando a cabo.

Cabe señalar que, en su declaración del 21 de enero ante el mencionado grupo de trabajo, el jefe de Estado descartó cualquier acto de corrupción en medio de las reuniones con Zhihua Yang en un chifa de San Borja y el Market Capón en el Centro de Lima.

Por su parte, el citado ciudadano oriental no acudió al llamado de la Comisión del pasado 11 de febrero al señar que es "extranjero"; mientras que, Ji Wu Xiaodong (investigado por tala de árboles en la Amazonía) sostuvo "desconocer al mandatario" y que solo estuvo presente en dicho encuentro entre Jerí y Yang en su calidad de "traductor".

Las críticas continúan hacia el presidente por la falta de aprobación del plan que busca reducir los índices de criminalidad que atenta contra el país. Su continuidad está sobre la cuerda, el Congreso tiene la última palabra.