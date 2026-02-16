RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Podría dejar el cargo mañana

Karol Paredes cuestiona operativos de José Jerí contra la inseguridad ciudadana: "Es un show"

La congresista Karol Paredes señaló que los operativos de José Jerí contra la inseguridad ciudadana han sido un "show"; además, criticó que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana siga postergándose.

José Jerí / Karol Paredes.
José Jerí / Karol Paredes. Composición Exitosa

16/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 16/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La congresista Karol Paredes (Avanza País) cuestionó el presidente José Jerí por los constantes aplazamientos de la presentación y aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana para hacerle frente a la delincuencia que a diario perpetra contra una importante cantidad de peruanos. 

Como se recuerda, la estrategia del Gobierno contra el crimen organizado fue abordada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) el último jueves 12 de febrero, y cuando se creía que podría ser oficialmente validada al día siguiente, desde Palacio de Gobierno indicaron que "será presentado la próxima semana".

Considera un show todo lo realizado hasta ahora 

El mandatario del Perú se encuentra en su hora más crítica a poco más de 120 días de gestión. Este martes 17 de febrero, la representación nacional - a través de un Pleno Extraordinario - debatirá las mociones de censura formuladas en su contra tras revelarse sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang.

A 48 horas de convocarse la sesión, la legisladora indicó, que si Jerí Ore supera este procedimiento constitucional, debe dedicarse a "garantizar" el desarrollo de las elecciones generales y la seguridad interna del país, dejando así en claro su disconformidad por lo realizado hasta la fecha por su administración.

"Lo que se ha venido haciendo respecto al tema de la inseguridad es un show y eso también es una muestra, que esta gestión es producto de la improvisación", indicó la parlamentaria a Canal N. 

Gobierno de Jerí NO presentará Plan de Seguridad Ciudadana hoy: ¿Cuál será la fecha definitiva?
Lee también

Gobierno de Jerí NO presentará Plan de Seguridad Ciudadana hoy: ¿Cuál será la fecha definitiva?

Caso 'Chifagate': Congreso busca continuar pesquisas como comisión investigadora 

La Comisión de Fiscalización del Congreso debatirá este lunes 16 de febrero, el informe sobre las indagaciones preliminares correspondiente a los encuentros fuera de agenda de José Jerí como los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

De acuerdo con la agenda de la décimo quinta sesión extraordinaria, las conclusiones y recomendaciones del informe propone solicitar facultades de comisión investigadora al Pleno del Congreso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Constitución Política y el artículo 88 del Reglamento del Congreso, para continuar con las investigaciones que vienen llevando a cabo. 

Fernando Rospigliosi convoca a Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí
Lee también

Fernando Rospigliosi convoca a Pleno Extraordinario para debatir censura contra José Jerí

Cabe señalar que, en su declaración del 21 de enero ante el mencionado grupo de trabajo, el jefe de Estado descartó cualquier acto de corrupción en medio de las reuniones con Zhihua Yang en un chifa de San Borja y el Market Capón en el Centro de Lima

Por su parte, el citado ciudadano oriental no acudió al llamado de la Comisión del pasado 11 de febrero al señar que es "extranjero"; mientras que, Ji Wu Xiaodong (investigado por tala de árboles en la Amazonía) sostuvo "desconocer al mandatario" y que solo estuvo presente en dicho encuentro entre Jerí y Yang en su calidad de "traductor". 

Las críticas continúan hacia el presidente por la falta de aprobación del plan que busca reducir los índices de criminalidad que atenta contra el país. Su continuidad está sobre la cuerda, el Congreso tiene la última palabra. 

Temas relacionados Conasec Delincuencia José Jerí Karol Paredes Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA