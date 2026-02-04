Terror en Carabayllo: Detonan explosivo en local vinculado a Toño Centella

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La criminalidad no da tregua en Lima. Esta vez, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en un local vinculado al cantante Toño Centella, ubicado en el distrito de Carabayllo. Esta no sería la primera vez que el lugar sufre este tipo de atentados.

Detonan explosivo en local de Toño Centella

El equipo de Exitosa llegó hasta la cuadra 2 de la avenida Micaela Bastidas, en la urbanización Santa Isabel, distrito de Carabayllo, donde la madrugada de este miércoles, 4 de febrero, sujetos desconocidos detonaron un explosivo, sembrando el terror entre los vecinos de la zona.

Llamó la atención que el local afectado estaría vinculado al cantante Toño Centella. El fuerte estruendo generó pánico entre los residentes, quienes salieron despavoridos de sus viviendas tras sentir la onda expansiva, que alcanzó varias cuadras a la redonda.

Atentado estaría relacionado a casos de extorsión

Información preliminar señala que el ataque estaría relacionado con presuntos casos de extorsión, delito que viene golpeando drásticamente a varios negocios de la zona. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar para iniciar con las diligencias correspondientes, recoger evidencia y evaluar los daños materiales ocasionados por la fuerte explosión.

Cabe precisar que esta no es la primera vez que el local ubicado en Lima Norte es blanco de atentados. De acuerdo con los distintos reportes policiales, el último ataque contra el establecimiento se registró el 5 de noviembre del año pasado, por lo que con este sumarían cuatro.

Detonan explosivo en Carabayllo - Fuente: Exitosa

Las autoridades no descartan que el atentado esté vinculado al cobro de cupos, una modalidad delictiva que continúa afectado a comerciantes y empresarios pese al actual estado de emergencia establecido por el gobierno del presidente José Jerí.

Vecinos de Carabayllo exigen mayor presencia policial en la zona, así como acciones urgentes para frenar la criminalidad en el distrito, sobre todo en horas de la madrugada, que es cuando los delincuentes suelen sorprender a sus víctimas.

De esta manera, se conoció que la madrugada de este miércoles, 4 de febrero, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en un local ubicado en el distrito de Carabayllo. El establecimiento estaría vinculado al cantante de chicha, Toño Centella, quien ya ha sido blanco de este tipo de actos delictivos que solo causan zozobra entre la población peruana.