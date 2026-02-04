Elecciones 2026: Conozca qué son las tachas contra miembros de mesa y cuál es el proceso para tramitarlas

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realice el sorteo oficial en el que más de 834 mil ciudadanos fueron designados como miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, el organismo inició la recepción de tachas contra estas personas sorteadas. En este marco, la pregunta que salta a la vista es ¿qué es y cómo se tramita esto? A continuación te lo explicamos.

¿Qué son las tachas contra miembros de mesa?

De acuerdo a la ONPE, la presentación de tachas es un proceso legal mediante el cual cualquier persona cuenta con la disposición de cuestionar la elección de un ciudadano como miembro de mesa si es que considera que no cumple con los requisitos para poder ejercer dicho cargo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones N° 26859.

Este derecho de la ciudadanía tiene como objetivo asegurar que las mesas de votación puedan ser legales y transparentes. En tanto, se puede presentar esta solicitud cuando en la publicación provisional de miembros de mesa figure alguien que es: candidato o personero de organizaciones políticas, trabajador de organismos electorales.

También, una autoridad política y representante de elección popular, integrantes de los comités directivos de organizaciones inscritas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), así como en otros casos contemplados en la Ley Orgánica de Elecciones.

Hay que mencionar que, el plazo para la recepción de tachas es de tres días hábiles posteriores a la publicación provisional de miembros de mesa. Sin embargo, la ONPE explicó que dicho período puede variar según la localidad debido a que estas nóminas se publican en distintos momentos de acuerdo a la jurisdicción de cada Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE).

¿Cuál es el procedimiento para presentar una tacha?

En primer lugar, las solicitudes de tacha deben presentarse ante la ODPE correspondiente, esta debe incluir una prueba documentada que acredite el impedimento legal invocado. Posteriormente a ser admitida, la ONPE enviará el expediente al Jurado Electoral Especial (JEE), quien será el encargado de dar un pronunciamiento.

Cabe precisar que, la resolución del JEE puede ser apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones. De esta manera, hasta que no se emita un fallo definitivo, la condición del ciudadano tachado se mantendrá en evaluación.

Es así que, cualquier persona tendrá la oportunidad de presentar una tacha contra miembros de mesa si es que considera que la persona asignada a este cargo por cumplir con algún impedimento legal establecido en la Ley Orgánica de Elecciones N.º 26859.