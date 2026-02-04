Gobierno de José Jerí oficializa creación de la SUNIR en reemplazo del INPE

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Poder Ejecutivo oficializó este miércoles 4 de febrero la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que se encargará de administrar el sistema penitenciario nacional en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

Como se recuerda, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, anunció la tarde de ayer la decisión del Consejo de Ministros de aprobar la creación de la nueva institución del Estado, dentro del plazo de las facultades legislativas concebidas por el Congreso al Gobierno en materia de fortalecimiento institucional.

(Noticia en desarrollo...)