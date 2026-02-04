Accidente mortal en Pasco: Choque entre bus y camioneta deja cuatro fallecidos en carretera

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los accidentes continúan tiñiendo de sangre las autopistas. Este miércoles, se registró un mortal choque entre un ómnibus repleto de pasajeros y una camioneta en la carretera Canta-Huayllay, en la región Pasco. El saldo fue de cuatro fallecidos y varios heridos.

Mortal choque frontal cobró la vida de cuatro personas

La colisión frontal entre ambos vehiculos ocurrió a la altura del kilómetro 43, cerca a la laguna Siete Colores. Producto del impacto, la camioneta de placa CJY-255 se despistó y volcó por una pendiente, llevándose la peor parte: la caída causó la muerte de todos los ocupantes.

Según informó Canal N, una víctima era una mujer y tres de ellas eran hermanos. El mayor, quien conducía el vehículo, era un estudiante de medicina. Todos ellos retornaban de Lima hacia su ciudad de origen, Tingo María.

Mientras tanto, los pasajeros del bus interprovincial Turismo Tacna, que provenía de Pucallpa, salieron desesperadamente por las ventanas, muchos de ellos heridos.

#EnVivo



Cuatro personas murieron tras el impacto de un bus contra una camioneta en la carretera Canta - Huayllay en Pasco



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/GRTo4jbouN — Canal N (@canalN_) February 4, 2026

Las personas ilesas auxiliaron a los heridos mientras quedaron varados en medio de la autopista en tanto esperaban la llegada de las autoridades.

Minutos después, agentes de la PNP y del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para rescatar a los fallecidos atrapados entre los escombros y, posteriormente, trasladar sus cuerpos a la morgue de Cerro de Pasco.

Los heridos fueron llevados a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Hasta el momento, se desconocen las causas de este accidente. La policía viene realizando las investigaciones correspondientes.

Violento choque frontal se registró en Tarma

Dos días antes, un accidente frontal entre una camioneta y un automóvil en la provincia de Tarma dejó una persona fallecida y dos heridos de gravedad. El hecho ocurrió en la Carretera Central a la altura del sector Matara, distrito de Acobamba en la ciudad de Tarma, región Junín.

La causa que originó el accidente aún no ha sido determinada. El accidente se produjo cuando un automóvil con placa A8K-096 y una camioneta azul con placa W6K-808 impactaron frontalmente en la vía.

Al lugar llegaron agentes de serenazgo de la jurisdicción para brindar auxilio a las personas heridas y propiciar el inicio de las diligencias. Posteriormente, las autoridades de tránsito iniciaron las diligencias entre las que se dispuso el levantamiento del cuerpo del agraviado.

En la carretera Canta-Huayllay, un lamentable choque frontal entre un ómnibus interprovincial y una camioneta dejó cuatro víctimas mortales y heridos en la región Pasco.