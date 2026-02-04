Policía lucha por su vida tras ser aplastado por dos buses de transporte público durante intervención en Pro

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 31 de enero, un efectivo de la policía de tránsito quedó gravemente herido luego de ser aplastado por dos buses de transporte público tras una intervención. El hecho ocurrió en la zona conocida como la Primera de Pro en Los Olivos protagonizada por dos unidades de la empresa 'Cruz del Centro'.

Efectivo de la PNP lucha por su vida tras ser aplastado por dos buses

La hermana de este agente conversó largamente con Latina para dar a conocer mayores detalles de lo sucedido. Lamentablemente, el suboficial se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Jesús del Norte ya que cuenta con graves heridas producto de este hecho.

Según comentó la mujer, el elemento de la Policía Nacional del Perú realizaba una intervención a uno de estos buses cuando otro de la misma empresa intentó adelantarlo aplastándolo en el acto. Otros efectivos lograron la captura de los conductores Alexis Bazán Cáceres y Óscar Condor Macchacuay y llevar a una clínica local a su compañero para atender sus heridas.

"Uno de los vehículos estaba estacionando porque mi hermano estaba interviniendo y al momento de culminar la intervención, le indica al bus que avance y al ver esto otro bus de la empresa 'Cruz del Centro', más conocido como 'Los Chinos', uno avanza y el otro por detrás por quererlo adelantar, aprietan a mi hermano entre los dos vehículos", indicó.

La hermana del agente también indicó que uno de los buses cuenta con una larga lista de papeletas, pero seguía transitando con normalidad. Lamentablemente, las lesiones de su hermano son de gravedad por lo que están a la espera de un milagro para su recuperación.

"Mi hermano se está debatiendo entre la vida y la muerte. Tiene todas las cotillas rotas, el tórax fractura, le tuvieron que quitar el vaso porque ha reventado al ser aplastado. Le quitaron una parte del hígado y una de las costillas rotas le ha perforado el pulmón por lo que mi hermano se encuentra con respiración artificial", añadió.

Fiscal libera a conductores implicados

A su vez, la hermana de la víctima dejó en claro que a pesar del estado de salud del efectivo, el fiscal Jorge Luis Rodríguez Loarte dejó en libertad a los dos conductores sin haber realizado las pesquisas de rigor. Por suerte, los abogados de la PNP están apoyando en todo momento a la familia a través de asesoría legal y respaldo económico para que siga siendo atendido.

