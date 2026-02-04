Caso 'Chifagate': Funcionarios de la MML, Indecopi y Despacho Presidencial acuden HOY a la comisión de Fiscalización

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, presidida por el parlamentario Elvis Vergara, recibirá este miércoles 4 de febrero al secretario general del Despacho Presidencial, al gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima y al presidente ejecutivo de Indecopi para brindar mayor información en el marco de las investigaciones por el caso 'Chifagate'.

Comisión sigue investigando

Tras recibir al presidente José Jerí, al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, escuchar sus descargos por las reuniones extraoficiales y vínculos con empresarios chinos del mandatario, la comisión continúa con las investigaciones por el caso 'Chifagate'.

Este miércoles 4 de febrero se citó a las 2:00 p. m. al secretario general del Despacho Presidencial, Benito Roberto Villanueva Haro; a la gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Mariella Falla; y al presidente ejecutivo de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Alberto Villanueva Escalante.

En cuanto al funcionario de Palacio de Gobierno, se le solicita un informe documentado del registro de visitas al presidente desde el 10 de octubre, fecha en la que asumió funciones, hasta la actualidad. Asimismo, se le pide informar sobre las visitas no registradas en el portal de transparencia, las acciones adoptadas para corregir posibles incumplimientos en los registros de visitas.

Además, Villanueva Haro deberá responder sobre los protocolos de ingreso a Palacio de Gobierno de los visitantes para sostener reuniones con el mandatario. Además, indicar qué funcionario autorizó el ingreso de los empresarios chinos, dar a conocer el número de reuniones con empresarios y proveedores del Estado, así como detallar la participación de ministros, viceministros y otros funcionarios en estos encuentros.

¿Qué se pedirá a la MML e Indecopi?

Mariella Falla deberá informar la situación actual de la clausura de la tienda Market Capón, donde se vio al presidente con Zhihua Yang, así como los motivos por los que suspendió la medida, documentar el motivo de la infracción. Falla deberá detallar si José Jerí se comunicó con algún funcionario de la MML entre el 4 y 10 de enero del 2026.

Por su parte, Villanueva Escalante deberá dar a conocer los fundamentos técnicos que motivaron la emisión de la resolución que favoreció al local de Zhihua Yang. Deberá informar sobre el impacto comercial de la resolución y las empresas beneficiadas y, deberá sincerarse si el 6 de enero del 2026 se comunicó con José Jerí.

