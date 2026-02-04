Reniec amplía horarios de atención en cuatro sedes de Lima para todo febrero: Conoce cuáles son

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una muy buena noticia para este mes de febrero. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la amplió su horario de atención en cuatro sedes para los servicios exclusivos de trámite y recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico.

Es importante señalar, que la disposición de la entidad que preside Carmen Velarde Koechlin, entró en vigor desde este lunes 2 de febrero, extendiéndose por todo el mes para atender las demandas y solicitudes de los ciudadanos.

¿Cuáles son las sedes donde amplía el horario de atención?

De acuerdo con la informado por la institución a través de sus canales oficiales, en sus cuatro sucursales el horario ampliado ha quedado establecido de la siguiente manera: de 6:15 a. m. a 7:45 p. m., en las oficinas que se detallan a continuación:

OR Miraflores - (Av. Diez Canseco N.º 230)

- (Av. Diez Canseco N.º 230) OR Independencia - (Jr. Talara N.º 130-136)

- (Jr. Talara N.º 130-136) OR Jesús María - (Calle Los Andes N.º 486 - Urb. Industrial Panamericana Norte)

- (Calle Los Andes N.º 486 - Urb. Industrial Panamericana Norte) OR Cañete - (Av. Los Libertadores Mz. D-3 Lote 4 - Urb. Tercer Mundo)

Del mismo modo, el Reniec recomienda a los ciudadanos verificar si su trámite de DNI se encuentra al 100 % antes de acudir a la oficina donde realizó la gestión, sea por de duplicado, renovación, rectificación de domicilio vía web, rectificación de estado civil de soltero a casado, entre otros.

¿Cómo realizar el procedimiento virtual?

Desde el Reniec buscan que más personas recurran a la virtualidad. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento desde el lugar donde te encuentres para que adquieras tu DNI electrónico 3.0. para que luego puedan ser recogidos en las sedes señaladas.

Realiza el pago con el código 02121 , mediante los canales vigentes del Reniec: Yape o Agente BCP , previa generación de un ticket en la página web de la entidad (aquí). También puede pagarse vía Pagalo.pe , agencias del Banco de la Nación o tarjetas de débito o crédito , siendo el monto a pagar S/ 30 .

con el , mediante los del Reniec: o , previa de un en la de la entidad (aquí). También puede pagarse vía , del o o , siendo el . Descarga el aplicativo "DNI Biofacial" del Reniec en el celular . Esta APP permitirá verificar la identidad del ciudadano con la imagen del rostro y actualizar la fotografía del DNI tomando en cuenta las recomendaciones .

el del Reniec en el . Esta permitirá la del ciudadano con la y la del DNI tomando en cuenta las . Ingresa a la plataforma web www.reniec.gob.pe (Servicios en línea) desde una computadora o celular y elegir la opción "Renovación por caducidad del DNI" .

desde una o y elegir la . Valida los datos que se solicita y elegir la agencia más cercana o de su preferencia para el recojo del DNI electrónico.

los datos que se solicita y la agencia más cercana o de su preferencia para el del DNI electrónico. Posteriormente, llegará un mensaje de confirmación del trámite al correo electrónico registrado.

del trámite al registrado. En la misma página web verifica el avance del trámite. Solo cuando llegue a 100 % podrás acudir a una agencia para recoger tu nuevo DNI electrónico 3.0 .

También, pueden ingresar a este link para encontrar el paso a paso de la renovación de DNI azul caduco o por caducar a DNI electrónico. Es necesario recordar que, los trámites de DNI de menores de edad se hacen de manera presencial en agencias.

De esta manera, el Reniec continuará con sus campañas de entrega de DNI electrónico 3.0 para que los ciudadanos puedan acceder al mismo, en el contexto de las elecciones generales del próximo 12 de abril.