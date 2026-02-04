¡Hasta 8 horas SIN LUZ! Anuncian corte del servicio eléctrico el 5 y 6 de febrero: Zonas afectadas

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A alistar las velas! Anuncian cortes de luz programados para este jueves 5 y viernes 6 de febrero en distintas regiones del Perú. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida por trabajos de mantenimiento.

¿Por qué son los cortes de luz el 5 y 6 de febrero?

Tras la pandemia por el Covid-19 muchas empresas optaron porque los trabajadores cumplan sus obligaciones desde casa, marcando un cambio estructural hacia modelos remotos o híbridos. Por ello, varias personas siguen con esa modalidad y hacen uso de sus computadoras desde la comodidad de su hogar. Si eres uno de ellos, ten en cuenta lo siguiente: no habrá luz el 5 y 6 de febrero, pero en determinadas zonas.

¿El motivo? Pues bien, a través de un comunicado en redes sociales, la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) y la empresa responsable de la distribución eléctrica en el norte del país, Hidrandina, revelaron que ejecutarán una nueva jornada de trabajos de mantenimiento preventivo que buscan reducir averías y reforzar la continuidad del suministro eléctrico.

Entre las acciones para mejorar la infraestructura de su sistema está el mantenimiento de redes de distribución, cambio de cruceta en la línea de media tensión y otras más con el fin de garantizar la calidad del servicio.

Sin luz el jueves 5 de febrero

En ese marco, la Seal reveló que no habrá luz este jueves 5 de febrero en distintos puntos de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca', por lo que exhortó a los usuarios a tomar precauciones y desconectar equipos eléctricos durante el horario de interrupción para que no se vean perjudicados. Entre los distritos a ejecutar los trabajos están:

Urbanizaciones del distrito de La Joya desde las 7:00 a 3:00 p.m. : Irrigación San Isidro, Villa Esperanza San José II, Villa Hermosa. Distrito de Vitor: Alto La Cano, Asoc. de Viv. Centro de Servicios San Isidro Valle Encantado, Casa Huerta - San Isidro, Esmeralda, Irrigación La Cano, Irrigación San Isidro, Joia Morena, La Cano II, Las Fincas, San Luis La Cano. Circuito: (2604) San Isidro por mantenimiento de redes de media tensión.

: Irrigación San Isidro, Villa Esperanza San José II, Villa Hermosa. Alto La Cano, Asoc. de Viv. Centro de Servicios San Isidro Valle Encantado, Casa Huerta - San Isidro, Esmeralda, Irrigación La Cano, Irrigación San Isidro, Joia Morena, La Cano II, Las Fincas, San Luis La Cano. San Isidro por mantenimiento de redes de media tensión. Urbanizaciones del distrito de Paucarpata desde las 7:30 a.m. a 2:30 p.m.: Alto Paucarpata, Asoc. Cerrito de Huacshapata, Cerro Buena Vista II, Cristo Rey, El Mirador de San Lucas, La Fabela, La Ramosa, Nueva Alborada, Quinta Inmaculada Concepción, Santa María I etapa, Santo Domingo, Taller Buena Vista Zona C, Texas 2000. Circuito: Israel desde BC-200124 por cambio y reubicación de poste.

Interrupción del servicio el 6 de febrero

Por su parte, Hidrandina reportó en su portal que ejecutará el corte de energía eléctrica este viernes 6 de febrero en La Libertad, precisamente en:

Trujillo desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Urb. San Miguel Calle Girasoles De San Isidro, Prol. Calle E.

Así que a cargar bien los celulares, laptops y demás artefactos que requieran energía eléctrica este 5 y 6 de febrero, ya que habrá cortes de luz en esas fechas en Arequipa y La Libertad, de acuerdo a la Seal e Hidrandina.