Terror en Callao: Más de 10 buses de transporte fueron quemados por extorsionadores

04/02/2026

Un nuevo atentado se ha registrado en el Callao. Este miércoles, en el sector Oquendo, se registró un incendio en una cochera que almacenaba unidades de transporte público informales, dejando 12 buses totalmente calcinados y en desuso. Si bien se trataría de un ataque extorsivo, transportistas afirman no haber sido extorsionados.

Además de los buses en el interior, se observó un vehículo calcinado a las afueras del local: al parecer, uno de los transportistas trató de rescatar su vehículo en llamas, sin éxito.

12 buses de transporte informal fueron calcinados sin razón aparente

Según testimonios de vecinos brindados a la Policía Nacional, no se escuchó un artefacto explosivo que haya sido detonado a horas de la madrugada en la cochera. En tanto, los dueños de estos buses descartaron amenazas extorsivas, por lo que se presume que los presuntos delincuentes se habrían equivocado.

La cochera, con un área de 50 metros cuadrados, no solo alberga unidades de transporte público, sino también otros vehículos particulares como autos, motocicletas y otro tipo de unidades también, pero estos salieron ilesos.

Lo cierto es que existe un temor por parte de las personas que tenían albergadas sus unidades de trabajo siniestradas en este local, ya que estos cubren una ruta informal desde Oquendo, llegando hasta gran parte de la avenida Izaguirre en el distrito de Los Olivos.

Transportistas se niegan a declarar por temor a represalias

A horas de la mañana, llegaron al lugar agentes de la PNP Deprincri Ventanilla, personal de emergencia, efectivos de la comisaría de Oquendo y personal de criminalística correspondiente, recopilando información de los dueños y confirmando que el hecho ya está bajo investigación.

Al ser una zona semi industrial, existen locales que cuentan con cámaras de seguridad, por lo que se va a determinar las hipótesis que circulan tanto desde los transportistas como por parte de la PNP.

Además, también se congregaron algunos otros transportistas que se mostraron preocupados, en apoyo a sus colegas. Sin embargo, prefirieron no brindar declaraciones la prensa debido a temor a represalias en su contra en caso se traten de extorsionadores, quienes podrían también calcinar sus unidades.

Como dato estadístico, abarcando desde los años 2024 y 2025, esta sería la quinta cochera en la que se registra un incendio como este, donde una gran cantidad de buses terminan totalmente consumidos por el fuego, mientras que los propietarios no se explican por qué.

