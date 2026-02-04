¡Confirmado! Nuevo FERIADO LARGO este 2026: Conoce las fechas y organiza tu fin de semana

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los peruanos están emocionados por el nuevo feriado largo. Y es que en las próximas semanas, se podrá descansar hasta cuatro días seguidos este 2026. Así que en la siguiente nota te revelamos las fechas para que te organices y disfrutes de tu fin de semana.

¿Cuándo es el próximo feriado largo?

De acuerdo con el calendario establecido por el gobierno peruano, este nuevo feriado largo se registrará en el mes de abril debido a la celebración por la Semana Santa, Los días se encuentran divididos de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril del 2026: Jueves Santo

Viernes 3 de abril del 2026: Viernes Santo

Sábado 4 de abril del 2026: Día de descanso para el sector público

Domingo 5 de abril: Día de descanso para el sector público

Es importante recordar que la Semana Santa se celebra en nuestro país principalmente por la religión católica para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, convirtiéndose en un periodo de profunda reflexión, fe y sincretismo cultural que destaca por procesiones y rituales desarrolladas sobre todo en Viernes Santo y Domingo de Resurrección.

¿Cuántos feriados quedan para este 2026?

Para alegría de los peruanos, quedan aún más feriados. A continuación, te detallamos la lista completa para que lo anotes en tu calendario y vayas organizando algún viaje o pidiendo vacaciones en tu centro de labores.

Jueves 02 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Perú es uno de los países con más feriados a nivel nacional y este año cuenta con nada más y nada menos que 16 días festivos.

De esta manera, se conoció que el próximo feriado largo se dará en el mes de abril con motivo de celebrar la Semana Santa en el país. Estos días son jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.