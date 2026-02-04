Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cómo cotiza el tipo de cambio este miércoles, 4 de febrero?

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Estás pensando en comprar o cambiar dólares? Lo ideal es conocer primero cuál es el comportamiento de esa moneda extranjera en Perú, por lo cual, te revelamos su precio actual y cotización del tipo de cambio en la jornada de este miércoles, 4 de febrero.

¿Subió el precio del dólar en Perú?

El valor del dólar en nuestro país es una variable económica sumamente importante, pues bien, se convierte en un dato clave para quienes realizan operaciones financieras y tiene un impacto en el volumen y el valor de las importaciones y exportaciones.

En ese marco, estar informado sobre el comportamiento de esta divisa estadounidense te permite tomar decisiones más acertadas, gestionar riesgos y aprovechar oportunidades en un entorno fluctuante y una entidad del Estado que te ayuda a conocer su valor actual es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta, que te revelamos a continuación:

MIÉRCOLES, 4 DE FEBRERO COMPRA VENTA S/ 3.359 S/ 3.365

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación al martes 3 febrero, con S/3.358 la compra y con S/3.369 la venta.

Recuerda que el precio del dólar varía por distintos factores, entre ellos: la dinámica de oferta y demanda en el mercado, políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), incertidumbre política y económica, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y precio de las commodities.

Tipo de cambio dólar paralelo

Para evitar pérdidas o simplificar el proceso, recuerda consultar páginas oficiales como la Sunat, pero también identifica cuál es el valor del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

De acuerdo al portal cuantoestaeldolar.pe, la cotización del dólar paralelo es la siguiente este miércoles 4 de febrero: Compra a S/3.350 y la venta a S/3.370.

Así cerró el dólar ayer, 3 de febrero

Por otro lado, el BCRP revela en su página web que el dólar cerró el martes 3 de febrero, en 3,3620, (con una apertura de 3,3610), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3605, con un máximo de 3,3630 y un mínimo de 3,3580.

Es así como se reveló que la cotización del dólar abrió este miércoles 4 de febrero en S/3.359 la compra y en S/3.365 la venta, según lo reflejado en el portal de la Sunat. El dato te permitirá tomar mejores decisiones financieras y cuidar tu poder adquisitivo.